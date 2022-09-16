TOKİ sosyal konut projesi ev fiyatları, taksitleri ne kadar?

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru sayısı kısa sürede 1.5 milyonu aştı. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olduğu açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. TOKİ sosyal konut projesi için 6 ayda bir taksitlere yüzde 15 zam geldiği varsayılırsa, bugün 2 bin 280 TL olan taksitin 20 yılda 610 bin TL’ye kadar yükseleceği görülüyor. Bu da, 608 bin TL’lik 2+1 daire için, vatandaşın toplam 4,7 milyon TL ödeme yapması anlamına geliyor.

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Adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

TOKİ KONUT PROJESİNDE EV FİYATI 4,7 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR

Peki, ödenecek aylık taksit tutarları ilerleyen yıllarda ne kadara çıkar?

Sozcu.com.tr olarak yaptığımız bir hesaplamaya göre, 6 ayda bir taksitlere yüzde 15 zam geldiği varsayılırsa, bugün 2 bin 280 TL olan taksitin 20 yılda 610 bin TL'ye kadar yükseleceği görülüyor.

Bu da, 608 bin TL'lik 2+1 daire için, vatandaşın toplam 4,7 milyon TL ödeme yapması anlamına geliyor. Ödenen taksitlere, yüzde 10'luk peşinat tutarı da eklenince, toplam ödeme tutarı 4 milyon 727 bin TL'ye çıkıyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYANLAR BAŞVURABİLİYOR

Projede dikkat çeken noktalardan biri de, başvurabilmek için en fazla 18 bin TL aylık gelire sahip olunmasının istenmesi.

Kampanyaya İstanbul’da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan vatandaşlar başvurabilecek.

Türk-İş’in son açıkladığı verilere göre ise, yoksulluk sınırı 22 bin 442 TL’ye yükselmişti.

Bu da, yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin, mevcut kira, barınma bedellerine aylık 2-3 bin TL daha eklenmesi demek. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bu aileleri, piyasanın çok altında olan bu aylık taksitlerin dahi zorlayabileceği belirtiliyor.