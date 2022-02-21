‘Toplumun yüzde 20’si faturalarını ödeyemez hale geldi’
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "AKP'nin ülkeyi getirdiği noktada neredeyse toplumun %20'si faturalarını ödeyemez hale geldi" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu.
“TOPLUMUN YÜZDE 20’Sİ FATURALARINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİ”
Sosyal medya hesabından Bakan Yanık’ın açıklamasını hatırlatarak iktidarı eleştiren CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “AKP’nin ülkeyi getirdiği noktada neredeyse toplumun %20’si faturalarını ödeyemez hale geldi” ifadelerini kullandı.