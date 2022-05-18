Trafiğe çıkmak cesaret istiyor

Zorunlu trafik sigortasına şubattaki yüzde 20 zamdan sonra şimdi de yüzde 25 zam geldi. Aylık otomatik zammın yüzde 3’e çıkarılması için de yetki alındı.

Erdoğan SÜZER

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Seriye bağlanan akaryakıt zamları yüzünden aracına binemez hale gelen vatandaşa bir darbe de zorunlu trafik sigortasından geldi. Şubatta yüzde 20 zamlanan trafik sigortası primlerine hazirandan geçerli olmak üzere yüzde 25 daha zam geldi. Ayrıca yüzde 2.25 olan aylık otomatik zammın yüzde 3'e çıkarılması için de yetki alındı. Yıl sonuna kadar sürpriz zamlar gelmezse zorunlu sigorta primi ocak-aralık döneminde yüzde 84 zamlanmış olacak.

ZAM YETKİSİ DE ARTIRILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu sigorta tarife yönetmeliğini değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası poliçeleri 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25 zamlı kesilecek. Ayrıca zamlı prim tutarları her ay yüzde 2.25 zamlanacak. Kurum, gerekli görürse önümüzdeki aylarda bu oranı yüzde 3'e kadar çıkarabilecek. Kurum ayrıca zamlı prim tutarlarını yüzde 20 artırabileceği gibi indirim de yapabilecek.

ZAM SAĞANAĞINA DEVAM

Trafik sigortasına bu yıl şubat ayında yüzde 20 zam yapılmış, ayrıca primlerin her ay yüzde 1.5 otomatik artırılmasına karar verilmişti. Nisanda, aylık otomatik zam oranı yüzde 2.25'e çıkarıldı. Yeni zamlarla birlikte ocakta 999 TL olan ve mayısta 1.263 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi bu zamlarla haziranda 1.607 liraya yükselecek. Primler temmuzdan aralık ayına kadar her ay yüzde 2.25 daha zamlanacak. Böylece en düşük prim tutarı ocak ayına göre yüzde 84 artarak aralıkta 1.836 liraya çıkacak.

Kaza başına 100 bin TL teminat

Yönetmelik değişikliğiyle sigorta şirketlerinin araç sahiplerine yönelik teminat yükümlülüğü de yüzde 100 artırıldı. 1 Haziran'dan itibaren maddi hasarlı kazalarda araç başına 50 bin TL yerine 100 bin TL, kaza başına da 100 bin TL yerine 200 bin TL teminat ödenecek. Ölümlü kazalarda kişi başına 500 bin TL yerine 1 milyon TL tazminat, yaralamalı kazalarda da yine 500 bin lira yerine 1 milyon lira tedavi gideri ödemesi yapılacak.