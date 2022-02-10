Trump’ın damadı Suudi Prens’ten para istedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın geçen yıl kurduğu girişim sermayesi fonuna destek istediği öğrenildi. Kushner, aynı amaçla Dubai ve Katar'a da gitti.

Sozcu.com.tr

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ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Bloomberg’in haberinde, Kushner ile Selman’ın görüşmesinin son birkaç hafta içinde yapıldığı belirtildi ancak net tarih verilmedi.

Kushner, Trump’ın danışmanlığını yaptığı döneminde Selman ile yakın ilişki kurmuş, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesinde rol oynamıştı.

VARLIK FONLARINDAN PARA İSTEDİ

Bloomberg’de yer alan habere göre, Kushner, Affinity Partners adlı girişim fonu için Selman’ın başında bulunduğu 500 milyar dolarlık Suudi Arabistan varlık fonundan destek istedi.

Kushner’ın son aylarda diğer Körfez ülkelerini de ziyaret ettiği ve onların varlık fonlarından da şirketine destek istediği aktarıldı.

Kushner’ın ayrıca, petrol fiyatlarının artmasıyla gelirleri artan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser ve yetkililerle de bir araya geldiği aktarıldı.

Kushner’in Aramco yetkilileriyle görüşmesinde, yenilenebilir enerji projeleri üzerine konuştukları belirtildi.

Kushner’ın geçen yıl kurduğu Affinity Partners adlı girişim fonunun şimdiye kadar topladığı paranın 3 milyar doları aştığı belirtiliyor.

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