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TÜİK: Ekonomiye güven arttı

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:07 - 26 Mayıs 2022 Güncellenme:
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TÜİK: Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi nisan ayında 94,7 iken, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı.

REEL KESİM GÜVENİ AZALDI

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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