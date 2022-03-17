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Ticaret Bakanlığı’na yeni atama

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 20 ayrı atama kararnamesi ile onlarca bürokrat görevden alındı ve onlarca yeni atama yapıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:12 - 17 Mart 2022 Güncellenme:
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Ticaret Bakanlığı’na yeni atama

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 20 ayrı atama kararnamesi ile onlarca bürokrat görevden alındı ve onlarca yeni atama yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar getirildi.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yürüten Prof. Dr. Habip Asan görevden alındı.

Söz konusu görevden almalarının biri de Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) yaşandı.

TÜİK başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya, görevden alındı.

İdman ve Kaya, Abdullah Yüksel ile birlikte TÜİK başkan yardımcılığına 6 Ağustos 2021’de atanmıştı.

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