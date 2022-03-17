TÜİK’te iki isim daha görevden alındı

Özellikle açıkladığı enflasyon ve işsizlik rakamları nedeniyle Türkiye'nin en tartışmalı kurumlarından biri haline gelen TÜİK'te iki başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan imzasıyla görevden alındı.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en tartışmalı kurumlarından biri olan ve bir yılda başkanlık koltuğuna 4 farklı ismin oturduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda bu defa iki başkan yardımcısı görevden alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman ve Başkan Yardımcısı Nurettin Kaya 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.”

İdman ve Kaya, Abdullah Yüksel ile birlikte TÜİK başkan yardımcılığına 6 Ağustos 2021’de atanmıştı.

BİR YILDA ÜÇ BAŞKAN GİTMİŞTİ

Ocak ayı sonunda başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu’nda şimdi de iki başkan yardımcısının görevine son verilmiş oldu.

29 Ocak’ta yapılan değişiklikle, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atanmış; böylece bir yıldan az bir sürede TÜİK Başkanlığı koltuğuna dört farklı isim oturmuş olmuştu.

Göreve 2 Mart 2021 tarihinde atanan Dinçer, koltukta 10 ay 27 gün kalabilmişti.

Böylece, son bir yılda TÜİK’ten üç başkan gitmişti.

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