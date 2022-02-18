Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı

İşten atılan Migros depo işçileri bugün Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evi önünde eylem yaptı. DGD-Sen'den yapılan açıklamada, "Özilhan'ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz" denildi. Migros'tan yapılan açıklamada ise bugünkü eylemler öncesinde 70 işçinin işe geri alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İşten atılan Migros depo işçilerinin bugün Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evi önünde yaptığı eylem, gözaltıyla sonuçlandı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’ndan (DGD-Sen) yapılan açıklamada, “257 işçi işten atıldık. Tuncay Özilhan’ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz” denildi.

BİR İŞÇİ BAYILDI

Bugün Özilhan’ın evinin önünde konuşan işçiler, “Biz sadece bir ekmek parası zam isteyen, işini geri isteyen Migros depo işçileriyiz. Herkesi sesimiz olmaya, Migros’a karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. 257 Migros depo işçisini işten atan Migros'a karşı boykotu büyütün, sesimiz olun! Migros haklarımızı verene kadar direneceğiz” açıklamasını yaptı.

Sonrasında polisin ablukaya almaya başladığı işçiler arasında bayılan bir işçi olduğu belirtildi.

Sendika’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ablukadayız. Arkadaşlarımızdan biri bayıldı” denildi.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar’ın da katıldığı eylemde Acar, “Tuncay Özilhan’ın evinin önünde gözaltıyla tehdit ediliyoruz. Sesimiz olun, Migros mağazalarında kasaları kilitleyin. Biz vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Sonrasında gözaltıların başlamasına tepki gösteren işçiler “Ters kelepçeyle arkadaşlarımızı gözaltına aldınız. Sadece ekmek parası istedik, ayıptır” diye konuştu.

MİGROS: 70 İŞÇİ GERİ ALINDI

Öte yandan, Migros’tan sozcu.com.tr’ye yapılan yazılı açıklamada ise bugünkü eylem öncesi 70 işçinin işe geri alındığı belirtildi.

Migros’tan yapılan yazılı açıklamada, “Migros olarak elbette herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz” denilmişti.

Şirketten yapılan yeni açıklamada, “Kapımız açıktır çağrısı sonrası 70 işçi görevinin başına döndü. Diğer çalışanlar için de bu çağrıyı tekrar yineleriz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Migros’un Esenyurt’taki deposunda maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi bazı işçilerin işine son verilmişti.

İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, işten çıkarmaları yapan Taşeron firma Us Grup’tan yapılan açıklamada ise, yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54’ü bulduğu vurgulanmıştı.

Sonrasında Migros’tan da sürece ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80’e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğu belirtilmişti.

İşçiler ise maaşların iyileştirilmesi, primlerin düzenli hale getirilmesi talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

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