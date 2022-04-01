Turizm sektörü ikinci yarıda açılış yapacak

Pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile sezon açılışı ve hedeflerde belirsizliğe giren turizm sektörü haziran itibarıyla hızlanmaya hazırlanıyor.

Sayime BAŞÇI

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Bu yıl kamu ve özel işbirliği ile hedeflerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Turizm sektöründe bugün itibarıyla beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir” dedi. TÜROB 24. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Müberra Eresin, pandeminin etkilerinin geride kalmaya başlandığı bu dönemde turizm sektöründe yüzde 30'luk pazar payına sahip olan Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş ve gelişmeleri de endişe ile takip ettiklerini kaydetti.

90 milyar dolarlık yatırım

Tek liste ile TÜROB genel kurulunda ikinci kez başkan seçilen Müberra Eresin, sektöre ilişkin “Türkiye'de turizm yatırımlarının günümüzde toplam maliyeti yaklaşık 90 milyar dolara, yaşanan krizlere karşın istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 1.5 milyona çıktı” bilgisini verdi.