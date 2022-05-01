Türk-İş’ten 1 Mayıs’ta asgari ücrete zam talebi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler" dedi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret için Temmuz’u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler” dedi.

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı’na da çelenk bıraktı.

Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, “Türkiye’nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk” dedi.

AÇIKLANAN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİNLER

Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, “Asgari ücret için Temmuz’u beklemenin bir anlamı yok. Aralık’ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4’ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran’ı falan beklemenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. (DHA)

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