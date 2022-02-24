Türk şirket Ukrayna yatırımını askıya aldı

Girişim Elektrik'ten KAP'a yapılan açıklamada, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Odesa'daki tesiste makine ve teçhizat yatırımının askıya alındığı duyuruldu.

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Girişim Elektrik, Ukrayna’da yaşanan jeopolitik ve diplomatik belirsizlikler nedeniyle Odesa’daki tesisinde yapılması gereken makine ve teçhizat yatırımlarının askıya alındığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Süreç takip edilerek fabrikanın devreye alınmasından vazgeçilmesi durumunda, bu fabrika için Türkiye’den sipariş edilen makineler standart üretim hatlarımıza uygun olduğu için, Ankara’da almış olduğumuz fabrikalarımızda kapasite artırımı amacı ile kullanılacaktır” denildi.

FABRİKA İNŞAATININ TAMAMLANDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Şirketin aralık ayının sonunda KAP’a yaptığı açıklamada, iştiraki olarak Ukrayna’nın Odesa şehrinde yer alan Europower Ukraine LLC firmasının fabrika inşaatının tamamlandığı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda “özel” askeri operasyon başlatırken, Rus kuvvetleri Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırısı düzenledi ve kıyı kentlerine çıkarma yaptı. (REUTERS)



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