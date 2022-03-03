Türk Telekom işçileri artan enflasyona karşı ek zam talebinde bulundu

Türk Telekom işçileri, artan hayat pahalılığına karşı ek zam talebinde bulundu. DİSK’ten yapılan açıklamada ise, “Enflasyon rekor kırıyor: Ücretlere ek zam şart" denildi.

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DİSK'e bağlı İletişim İş Sendikası, elektrikten doğalgaza, temel tüketim ürünlerinden ulaşıma kadar geniş bir yelpazede yapılan zamlara karşı, iletişim iş kolunda çalışan işçiler için zam talep etti.

İŞÇİLERE YÜZDE 5 ZAM TEKLİF EDİLDİ

Türk Telekom ile Ağustos ayında imzalanan sözleşmenin işçiler arasında hoşnutsuzluk yarattığını, Mart ve Eylül 2022 için ücretlere yapılacak yüzde 5,5'lik zam oranlarının yetersiz olduğunu savunan İletişim İş, “Telekom firması net karının 5.8 milyar TL olarak açıklamıştır. Madem şirket kar elde ediyor, çalışan işçi arkadaşlarımız da bu paydan hakkını alması gerekmez mi?” diye sordu.

ZAM ÇAĞRISI

İş verenle yapılan ek zam görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını da açıklayan İletişim-İş, “Mart 2022'den geçerli olmak üzere tüm işçilerin maaş ve sosyal haklarına geriye dönük enflasyon +2 puan refah payı eklenerek zam yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

İletişim İş’ten yapılan açıklamada, “İletişim İş Sendikası olarak Telekom işçilerinin taleplerinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu, aynı zamanda işçi arkadaşlarımızın da tabanın sesini duymak istemeyen sendikal anlayışı sorgulama vaktinin geldiğine inanıyoruz. Telekom işçileri tabanın sesini duyan ve onlarla birlikte karar almayı savunan sendikal anlayışa sahip olan İletişim İş'e katılmaya, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz” denildi.

DİSK: ENFLASYON REKOR KIRIYOR, ÜCRETLERE EK ZAM ŞART

DİSK'ten yapılan açıklamada ise, “Enflasyon rekor kırıyor: Ücretlere ek zam şart!” ifadelerine yer verildi.