Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı: Devlet yüzde 48 zamma rağmen zararda

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kırmızı ete yaptığı yüzde 48’lik zamma rağmen kiloda 25-30 lira zarar ettiğini açıkladı.

Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Yalçındağ, “Et ve Süt Kurumu esnafla haksız rekabet içinde. Biz kasaplar olarak bu fiyata satamayız, zarar ederiz. Bizim zararımızı karşılayacak bir merci yok ama ESK zarar edince bizim ödediğimiz vergilerle bu zarar karşılanıyor” dedi.

Yalçındağ şunları söyledi:

’50 LİRA ZARAR VARDI’

“ESK zamdan önce her 1 kilogram etten 50 lira zarar ediyordu. Kesim fiyatları belli, toptan karkas alım satım fiyatları belli. Bu fiyatları düşündüğümüz zaman zamma rağmen kurum yine zarar ediyor. Zarar kiloda 50 liraydı, yüzde 48 zamdan sonra 25-30 lira oldu. Bu zararı devlet karşılıyor.

‘HAKSIZ REKABET’

Mevcut şartlarda Et ve Süt Kurumu hayvan kestirse veya karkas et alımı yapsa bunu kemiğinden sıyıracak. Yüzde 20 kemiği var, yüzde 20 de işletme masrafı var. Bunları göz önüne alınca, karkas fiyatının yüzde 50'si kadar bir maliyet yükü var. Kurum bir ayarlama yaptı ama zarar devam ediyor ve açıkça esnafla da bir haksız rekabet içerisinde oluyor.

‘KASAP SATAMAZ’

Biz kasaplar olarak bu fiyata satabilir miyiz? Mümkün değil, zarar ederiz. Bizim zararımızı karşılayacak bir merci de yok ama Et ve Süt Kurumu, zarar ettiğinde bizim ödediğimiz vergilerle bu zarar karşılanıyor.

Bizim itirazımız haksız rekabete. Esnafla maliyeti 115-120 lira arasında. Siz nasıl 80 liraya satıyorsunuz? Süt para etmezse inek beslenmez. İnek beslenmezse dana olmaz. Dana olmazsa da et olmaz. Böyle bir kısır döngünün içerisine giriyoruz.

‘BEYAZ ET’

Beyaz et fiyatlarını belirleyen, beyaz et sanayicileridir. Beyaz etin üreticisi değildir. Her sanayiciye bağlı bir üretici profili var. Getiriyorlar, tavuklarını kestiriyorlar. Sanayici de öngördüğü şekilde bir fiyat ilan ediyor. Birbirleriyle irtibatlı olarak fiyat ilan ediyorlar. Hangisine giderseniz gidin 10 kuruş 20 kuruş ya fark eder ya etmez.

Vatandaş kasaba gelince tavuğu parçalatamıyor, 30 bin TL cezası var. Ama sanayici, tavuğu parçalayıp, paketleyip satıyor. Kasaba niye engel oluyorsun. Kasap da parçalasın satsın. Yaz geliyor. Kanat çıkıyor neredeyse 1 kilo etin parasına. Bırakın parçalasın. Bu yasaklama da hiçbir mantığa sığmıyor.”

