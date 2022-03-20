Türkiye’deki açlık ve yoksullukla ilgili çarpıcı rakamlar

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TÜİK ve TÜRK-İŞ verilerine göre ülkemizde 16 milyon kişinin açlık, 50 milyon kişinin ise yoksulluk sınırında olduğunu söyledi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli TBMM’de yaptı konuşmada ülke genelinde yaşanan açlık ve yoksulluğun boyutunu çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi.

Milletvekili Cinisli, Türkiye’de bağımsız kurumların yaptığı araştırmalara göre enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre dahi 50 milyon kişinin yoksulluk sınırında olduğunu söyledi. Cinisli, şu ifadeleri kullandı;

*İstatistiki veriler nüfusumuzun çok önemli bir kesimi için yoksulluğun kronikleştiğini ve artarak devam ettiğini gösteriyor. Tüketici hakları derneğinin TÜİK ve TÜRK-İŞ verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre ülkemizde 16 milyon kişi açlık, 50 milyon kişi ise yoksulluk sınırında.

*MEMUR-SEN tarafından yapılan açlık, yoksulluk araştırmasında da asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin 120 lira olarak hesaplandı.

*Ak Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde yüzde 29 oranında ve aşağı yönlü trend içeren yıllık enflasyon, kasta varan hatalı politikalarıyla yukarı yönlü bir trendle yüzde 50’lere geldi. Gıda enflasyonu ise yüzde 55’in üzerinde. Bağımsız kurumların yaptıkları araştırmalara göre enflasyon yüzde 100’ün üzerinde.

“ANADOLU NESİLLER ÖNCESİNİN FUKARALIK GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ”

AKP iktidarında geçen yirmi yıllık süre boyunca ülkemizdeki gelir dağılımında büyük tahribatlara yol açtığını vurgulayan Cinisli şunları söyledi:

*Gelir dağılımında çok büyük adaletsizlik yaşanıyor. En zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10’un arasındaki fark 17 kata ulaşmış durumda. Adaletsiz gelir dağılımı, ulusal gelirin paylaşımındaki dengesizlik, başarısız ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle derin yoksulluk ülkemizin en büyük sorunu hâlini aldı.

*Anadolu, unutmaya yüz tuttuğu nesiller öncesinin fukaralık günlerine geri döndü. Ak Parti iktidarı ise artan fukaralığa karşı önlemler almak, milletimizi hak ettiği refah içinde yaşatmak yerine yoksulluğu ve daha da ötesi muhtaçlığı yöneten bir politikayı benimsiyor.

“15 MİLYON VATANDAŞIMIZ SOSYAL KORUMA MAAŞI ALIYOR”

*Siparişle veri hazırlayan TÜİK’in raporlarında bile 2020 yılına ait sosyal koruma harcamaları yüzde 20’lik bir artış göstererek 656 milyar liraya ulaşmış bulunuyor. 15 milyona yakın vatandaşımız sosyal koruma kapsamında maaş alıyor.

*Sosyal yardım tabii ki anayasal bir görevdir fakat idarecilerin görevi sosyal yardıma muhtaç insan sayısını artırmak değil, aksine, sosyal yardıma ihtiyaç duymadan insanların refah seviyesini yükseltmek, muhtaç insan sayısını aşağı çekmektir. Muhtaç insanın sayısının arttığını açıklamak övünülecek bir durum değildir, ayıptır.

“AK PARTİ’NİN SOYGUN DÜZENİ GENÇLERİN YAŞAM ÜMÜDÜMİ KAYBETTİRDİ”

Son zamanlarda yoksullukla başa çıkamayan, çözüm yollarını kaybeden birçok vatandaşın yaşama ümitlerini de kaybettiğini anlatan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli sözlerini şöyle sürdürdü:

*Cumhuriyet tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşarken korkarım ki yine en derin sosyal krizini de yaşıyoruz. Ak Parti tarafından büyük haksızlığa uğrayan başta gençlerimiz olmak üzere toplumun pek çok farklı kesimindeki insanımız psikolojik sorunlarla boğuşuyor ve maalesef çareyi, olmaması gerekmesine rağmen, intiharda buluyor.

*Memleketim Erzurum’da 15, 16, 17 yaşındaki gençler intihar ediyorlar. Bu yaşa kadar düşmüş intihar oranının vebali Ak Parti’nin sorumsuz, liyakatsiz, soygun düzenli, devlet tanımaz ekonomi politikalarının ve sorumsuz yönetim anlayışının üzerinedir.

“ÜLKEMİZİN UÇURUMA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Ülkemizde yapılmak istenen, Orta Asya modeli hesap vermeyen yönetim, Orta Doğu modeli hesap sormayan hak sistemidir. İYİ Parti olarak ülkemizin böylesine bir uçuruma sürüklenmesine izin vermeyeceğiz ve ilk seçimlerden sonra dünyayla rekabet eden bir Türkiye için iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.

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