Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri açıklandı

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Listede ilk sırada yine TÜPRAŞ yer alırken, Star Rafineri 6. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), bugün ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırmasının 2021 yılı sonuçlarını açıkladı.

Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk sırasında, uzun yıllardır olduğu gibi yine TÜPRAŞ yer aldı. Şirket, 2021 yılında toplam 136,8 milyar TL’lik net üretimden satış rakamına ulaştı.

TÜPRAŞ gibi Koç Holding bünyesinde olan Ford Otomotiv, 67,3 milyar TL'lik üretimden net satış rakamıyla ikinci sırada yer aldı.

STAR RAFİNERİ 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Azerbaycan devletine ait Star Rafineri ise 55.2 milyar TL’lik net üretimden satış rakamıyla 3. sıraya yükseldi. 2020’de şirket 6. sırada yer alıyordu.

Toyota Otomotiv, 46,2 milyar TL’lik net üretimden satışla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede 4. sırada yer aldı.

Geçen sene 10. sırada yer alan İskenderun Demir ve Çelik şirketi, bu yıl 38,7 milyar TL’lik satışla 5. sıraya yükseldi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ İSMİNİ GİZLEDİ

6. sıradaki şirketin ismi açıklanmadı ancak bu şirketin geçen yıl 5. sırada olan ve yine ismi açıklanmayan İstanbul Altın Rafinerisi olduğu biliniyor.

Geçen sene 9. sırada yer alan Ereğli Demir ve Çelik şirketi, bu sene 36,8 milyar TL’lik net üretimden satış rakamıyla 7. sıraya yükseldi.

Koç Holding bünyesindeki bir diğer şirket Arçelik, 35,8 milyar TL’lik net satış rakamıyla 8. sıraya geriledi. Şirket geçen yıl 7. sıradaydı.

Geçen sene 3. sırada olan Oyak Renault, bu yıl 34,4 milyar TL’lik üretimden satış rakamıyla 9. sıraya geriledi.

Geçen sene 8. sırada olan Koç Holding bünyesindeki diğer şirket TOFAŞ da 26,6 milyar TL’lik satış rakamıyla 10. sıraya geriledi.