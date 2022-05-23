Türkiye’ye nisanda 2,6 milyon turist geldi

Türkiye'ye nisanda 2 milyon 574 bin yabancı ziyaretçi geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 225,6 artışla 2 milyon 574 bine oldu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak-nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,5 artışla 7 milyon 477 bin olarak gerçekleşti.

Nisan ayında en fazla yabancı ziyaretçi 395 bin 372 kişi ile Almanya’dan gelirken, bu ülkeyi 270 bin 997 kişi ile Bulgaristan ve 225 bin 296 kişi ile İngiltere izledi. Söz konusu üç ülkeden gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre güçlü artış kaydetti.

RUSYA’DAN GELENLERİN SAYISI AZALDI

Öte yandan Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yıl aynı aydaki 156 bin 133 kişiden 130 bin 150 kişiye geriledi.

Geleneksel olarak Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke konumundaki Rusya, Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan gelişmelerle nisanda yabancı ziyaretçi sayısında, İran’ın ardından 5. sırada yer alabildi.

Rusya’dan ocak-nisan döneminde gelen toplam ziyaretçi sayısı da geçen yıl aynı dönemdeki 552 bin 48 kişiden 490 bin 914’e geriledi. Rusya; Almanya, Bulgaristan ve İran’ın ardından 4. sırada yer aldı.

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