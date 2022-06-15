Uğruna Atatürk Havalimanı kapatılan İGA neredeyse hiç kira da ödemiyor

İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın, sözleşmeye göre 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için toplam 2 milyar 805 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyar 500 milyon lira kira ödemesi gerekiyordu. Ancak yapılan ertelemelerle bugüne kadar ödemesi gereken para 390 milyon euroya yani 7 milyar liraya indirildi. İktidara yakın müteahhitlerin ortak olduğu İGA’nın bu kadarını bile ödemediği iddia ediliyor. SÖZCÜ’nün “Hiç kira ödediniz mi” sorularına karşılık İGA’nın ödeme tarihi ve ödenen rakamı açıklamaması iddiayı güçlendiriyor.

Yusuf DEMİR

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Milyonlarca dar gelirli kirasını ödemek için inim inim inliyor, gözde müteahhitler devlete ödemeleri gereken milyarlarca lira tutan kiralarını dahi ödemiyor

Uğruna Atatürk Havalimanı kapatılan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya yapılan milyarlarca euroluk kira ertelemesinin belgeleri ortaya çıktı.

Belgelere göre 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılan ertelemenin ilk olmadığı, daha önce de milyarlarca liralık erteleme yapıldığı anlaşıldı.

İstanbul'da yapılacak yeni havalimanı için 2013 yılında imzalanan uygulama sözleşmesine göre, İGA'nın devlete 2018 yılında 147.6 milyon euro, 2043 yılına kadar her yıl 886 milyon euro ve 2043 yılında da 738.4 milyon euro kira ödemesi karara bağlandı. 5 gözde müteahhit Cengiz, Kolin, Kalyon Mapa ve Limak'ın ödeyeceği rakam toplam 22 milyar 152 milyon Euro olarak hesaplandı.

İLK ERTELEME KARARI 2017'DE

26 Aralık 2017 günü Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Yönetim Kurulu, Başkan Funda Ocak ve katılan 4 üyenin imzasıyla İGA'nın 2018, 2019 ve 2020 yıl kiralarının 1 milyar 195 euroluk kısmının 2042-2043 yıllarına ertelenmesine karar verildi.

AKP iktidarının 5 gözde müteahhidine yaptığı erteleme 25 Ocak 2018 tarihli ek protokolle uygulamaya konuldu. Buna göre 2018 kirası 147.6 milyon eurodan, 55.1 milyon euroya, 2019 ve 2020 kiraları da 886 milyon eurodan, 334.8'er milyon euroya indirildi. Kalan kısım 24 yıl sonraya ertelendi.

İKİNCİ ERTELEME PANDEMİDE

İGA'nın kira ödemeleri için ikinci erteleme kararı da pandemi nedeniyle yapıldı.İGA'ya Covid-19 salgını mücbir sebep kabul ederek, 2 yıl ek işletme süresi verildi. 2020 ve 2021 kira ödemeleri de faiziyle birlikte 2024'e ertelendi.

5 YILDIR HİÇ KİRA ÖDEMEDİ İDDİASI

Sonuçta, İGA'nın, sözleşme gereği bugüne kadar 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için tahakkuk eden toplam 2 milyar 805 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyar 500 milyon lira kira ödemesi gerekiyordu. Ancak yapılan ertelemelerle bugüne kadar ödemesi gereken para 390 milyon euroya yani yaklaşık 7 milyar liraya indirildi. Sektörü yakından takip eden kaynaklar bu paranın da hiçbir zaman DHMİ'nin kasasına girmediğini iddia etti.

İGA TARİH VE RAKAM VERMİYOR

SÖZCÜ, ısrarla İGA'ya kira ödemelerini sordu. İGA, SÖZCÜ'nün, “Bugüne kadar DHMİ'ye kira ödemesi yaptınız mı? sorusunu şu ifadelerle geçiştirdi: “Bu zamana kadar İGA COVİD-19 pandemi sebebiyle ortaya çıkan mücbir sebep dönemi dışında üzerine düşen tüm kira ödemesi yükümlülüğünü yerine getirmiştir.”

Ancak hangi tarihte, ne kadar ödeme yaptığını ısrarlı sorulara rağmen yanıtlamaktan kaçındı. İGA'nın sessizliği 50 milyardan 7 milyar liraya indirilen kirayı bile ödemediği iddiasını güçlendirdi.

FUNDA OCAK KRİTİK İSİM

Öte yandan, 26 Aralık 2017 günü İGA için milyarlarca lira erteleme kararının altında imzası bulunan dönemin DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak'ın, oğlu Fırat Ocak'ı bu imzadan hemen önce İGA'da “Proje Geliştirme ve Koordinasyon Direktörü” sıfatıyla yüksek bir maaşla işe başlaması da dikkatlerden kaçmadı.

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