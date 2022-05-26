Ukrayna tahılı için Türkiye koridoru açılabilir

Savaş nedeniyle limanlarda bekleyen Ukrayna tahılının Türkiye'den açılacak koridor ile hedef pazarlara ulaşması gündeme geldi. Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler sürüyor.

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Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna’nın ihracat limanlarının Rus işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi.

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna’nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

20 MİLYON TON TAHIL BEKLİYOR

Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’dan tahılın çıkarılması için Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye’den açılacak bir koridor ile bu tahılın hedef pazarlarına ulaşması talep oldu. Görüşmeler halen devam ediyor” dedi.

Rusya kendisine uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’da gıda taşıyacak gemiler için bir koridor açabileceğini dün beyan etmişti. (REUTERS)

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