Ukrayna tarım ihracatı için liman arayışında

Ukrayna, tarım ihracatını Romanya'nın Köstence limanı üzerinden yapmak için görüşmelerde bulunuyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Ukrayna limanlarının kapanmasıyla, Ukrayna tarımsal ürün ihracatını Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Köstence limanı üzerinden yapmak için Romanya ile görüşüyor.

Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dünyanın önde gelen hububat ve bitkisel yağ ihracatçıları arasında yer alan Ukrayna, iki yıl boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak yeterli stoğa sahip ancak Rusya’nın işgali nedeniyle ayda 1.5 milyar dolar zarar edecek.

YIL SONUNA KADAR YASAKLAMIŞTI

Ukrayna çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını bu yılın sonuna kadar yasaklamıştı.

Yasaklarla ilgili meclis kararı 9 Mart’ta yayımlanmıştı.

Bloomberg’in haberine göre, Ukrayna’nın Rusya işgaline rağmen bahar aylarında buğday hasadı güvenilir seviyelerin üstüne çıkması halinde ihracat kısıtlamalarını gelecek ay gevşetebileceği belirtildi. Birçok limanın savaş nedeniyle gemi trafiğine kapalı olduğu ülkede nakliyenin nasıl yapılacağı ise bilinmiyor. (REUTERS)



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