Ukrayna’daki savaş küresel finansal krizi tetikler mi? IMF Başkanı açıkladı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan gelişmelerin küresel bir mali krizi tetiklemeyeceğini belirtti. Ancak Georgieva Rusya'nın temerrüde düşmesinin ihtimal dışı olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bir mali krizi tetikleme olasılığı düşük olsa da Rusya’nın temerrüdünün ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Georgieva, bir TV programında dün yaptığı açıklamada, “Borç yükümlülüklerini yerine getirmek açısından, Rusya’nın temerrüdüne artık ihtimal dışı bir olay olarak bakmadığımızı söyleyebilirim. Rusya’nın borcunu ödeyecek parası var ama ona ulaşamıyor” dedi.

‘KÜRESEL KRİZE SEBEP OLMAZ’

IMF başkanı Rusya’nın finansal darboğazının bir küresel finansal krize sebep olup olmayacağı sorusuna ise, “Şimdilik hayır” yanıtını verdi.

Ancak Georgieva IMF’nin savaş nedeniyle 2022’de yüzde 4,4 olan küresel ekonomik büyüme tahminini düşüreceğini açıkladı. Georgieva, IMF’nin 2022 için büyüme görünümünün ‘kaçınılmaz olarak’ düşürüleceğini belirterek, “bu hala pozitif bir büyüme oranı olacak” dedi.

YÜKLÜ BORÇ VAR

Ukrayna işgalinin ardından batının sert finansal yaptırımlar getirdiği Rusya'nın yakında ödemesi gereken yüklü miktarda borç bulunuyor.

Devlete bağlı enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom ile hükümetin ödemesi gereken dolar cinsinden borçların süreleri de gittikçe yaklaşıyor. Borçlar vaktinde ödenmezse Rusya temerrüde düşebilir. Hükümet ise bu konuda çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

RUSYA ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYOR

Rusya, temerrütleri önlemenin bir yolu olarak, hükümetin ve Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble olarak ödeme gerçekleştirecek. Rusya’da önceki hafta yayınlanan kararnameye göre, Ödemeler Rusya Merkez Bankası'nın resmi kuru üzerinden ruble olarak yapılınca gerçekleştirilmiş sayılacak.

Rusya ve Rus bankaları, Ukrayna’nın işgal edilmesinin ardından ABD ve müttefikleri tarafından yaptırımlara maruz kalırken, Rusya’nın kredi notu düştü. Fitch Ratings geçen hafta, Rus tahvilleri için temerrüdün yakında gerçekleşebileceğini söyledi.

Yabancı para cinsinden Rus şirket tahvilleri, Ukrayna'nın işgalinin ardından ülkeye uygulanan yaptırımların etkisini artırmasıyla son günlerde sorunlu seviyelere düştü. Rus hükümeti, yaptırımlara yabancı para birimlerine erişimi önemli ölçüde azaltarak yanıt verirken tüm bunların tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini alma kabiliyetini kısıtlamasından endişe ediliyor.

DEV BANKA UYARMIŞTI

ABD’li yatırım bankası JP Morgan da önceki hafta, Rusya’ya uygulanan yaptırımların, ülkenin dolar cinsi ve uluslararası piyasalardaki diğer devlet tahvillerinin temerrüde düşme olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıklamıştı.

JP Morgan müşterilerine yönelik notta, “ABD’nin Rus devlet kurumlarına yaptırım getirmesi, Rusya’da döviz cinsi ödemeleri kısıtlamak için alınan karşı önlemler ve ödeme zincirindeki aksaklıklar, Rusya’nın yurtdışında tahvil ödemesi yapmasına yönelik ciddi engeller oluşturuyor” dedi. Bankaya göre ülkenin toplamda 6 milyar dolarlık ödemesi için ciddi bir risk bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Rusya Maliye Bakanı: 300 milyar dolarlık rezervimizi kullanamıyoruz

İlginizi Çekebilir Rusya'dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor