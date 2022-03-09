Ukrayna’dan ihracat yasağı

Rusya'nın bazı yabancı ülkelere yapılan ham madde ihracatını durdurmasından sonra Ukrayna da çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna çavdar, arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını bu yılın sonuna kadar yasakladı.

Reuters’ın haberine göre, yasaklarla ilgili meclis kararı bugün yayımlandı.

RUSYA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Rusya da bazı yabancı ülkelere yapılan ham madde ihracatının durdurulmasına yönelik kararname imzaladığını duyurmuştu.

Kremlin tarafından yayınlanan kararname, 31 Aralık 2022'ye kadar özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasını, Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın ve ülke topraklarına ürün ve ham madde ithalatının yasaklanmasını, hükümet tarafından belirlenecek ürün ve ham maddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınmasını kapsamıştı.

TÜRKİYE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna'yı işgali, Türkiye’nin bu iki ülke ile ticaretini aksatmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle Türkiye’nin ayçiçek yağı ithalatı yapamaması, ham yağ yüklü gemilerin Rusya tarafından bekletilmesi, yurt içinde stokların da biteceği kaygısıyla fiyatları artırmıştı.

Benzer sıkıntı yaş sebze ve meyvede de yaşandı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ukrayna'da gümrüklerin hiçbiri çalışmıyor, araç girişi yapılamıyor. Ülke genelinde Ukrayna'ya yaş sebze ve meyve göndermek üzere yola çıkan yaklaşık 120 TIR yolda mahsur kaldı” demişti.

Bir diğer önemli konunun da, ihracatçıların savaş öncesi gider ürünlerden kaynaklı alacaklarında ciddi problemler yaşamaları olmuştu.

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