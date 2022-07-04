Uzmanlara göre G7’nin Rus petrolünün fiyatını sınırlaması imkansız

Enerji uzmanları, Rusya’nın petrol gelirlerini sınırlamak ve artan enerji fiyatlarının önüne geçmek için G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama tasarısının başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Enerji analistleri, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyatı uygulama tasarısının başarısız bir girişim olacağını düşünüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ev sahipliğinde Bavyera'da haziranda düzenlenen G7 Zirvesi'nin en önemli tartışma başlıklarından biri artan enerji fiyatlarına yönelik atılacak adımlardı.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan grubun Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için yeni bir yol arayışında olduğu gündeme gelmişti.

G7 ülkelerinin hem Moskova'nın petrol gelirlerini azaltmak hem de artan enerji fiyatlarının önüne geçmek için fiyat sınırlaması getirebileceği basına yansımıştı.

“KİLİT ÜLKELERİN DAHİL OLMASI LAZIM”

Ancak uzmanlar kilit üretici ve tüketici konumundaki ülkelerin dahil olmaması durumunda planın geri tepebileceğini belirtiyor.

CNBC'ye konuşan bağımsız petrol analisti Neil Atkinson, “Ben de kafası karışanlardan biriyim. Bunun gibi bir tasarı ancak kilit roldeki tüm üreticilerin ve en önemlisi tüm temel tüketicilerin birlikte çalışmasını sağlarsanız ve sonrasında planı uygulamak için bir yol bulursanız işe yarayabilir” ifadelerini kullandı.

Atkinson, Rus petrolünün en büyük tüketicileri arasında Çin ve Hindistan'ın yer aldığını vurguladı. Petrol analisti her iki ülkenin de indirimli Rus ham petrolünden “büyük fayda sağladığını” dile getirdi.

Rus petrolü, varili yaklaşık 110 dolardan satılan brent tipi ham petrole kıyasla 30 dolar daha ucuza satılıyor.

“UMUTSUZ BİR GİRİŞİM”

Atkinson ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına atıfla Çin ve Hindistan'ın Kremlin'i açıkça kınamadığını ve bu açıdan uluslararası birliğin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Petrol analisti, “Her halükarda Ruslar orada öylece oturup hiçbir şey yapmayacak. Petrol ve hatta gaz kaynaklarıyla oyun oynayabilirler… G7'yi çileden çıkarabilirler, bu yüzden bu planın gerçekten umutsuz bir girişim olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

“PRATİKTE İŞE YARAMAYACAK”

Öte yandan İngiltere merkezli araştırma şirketi Energy Aspects'in kurucu ortağı ve araştırma direktörü Amrita Sen de söz konusu mekanizmanın işlevli olmadığını belirtti.

Sen, “Planı etraflıca düşünmediler, Hindistan ve Çin'le görüşmediler. Gerçekten bunu kabul edebileceklerini mi düşünüyoruz? Ve hakikaten Rusya'nın bunu kabul edip misilleme yapmayacağını mı sanıyoruz? Bana çok ama çok iyi bir teorik kavram gibi gelse de pratikte işe yaramayacak” ifadelerini kullandı.

Sen ayrıca dünyanın diğer ülkelerinin Batılı politika yapıcılarla hemfikir olduğu görüşünün de doğru olmadığını belirtti.

“PLAN RAYDAN ÇIKABİLİR”

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma şirketi Rystad'ın yöneticilerinden Claudio Galimberti ise Rus petrolüne sigorta yoluyla tavan fiyatı uygulanabileceğini söyledi.

Galimberti petrol sevkıyatı için gerekli sigorta uygulamalarının zorlaştırılmasının sonuç verebileceğini ancak yine de belirli engellerin olduğunu dile getirdi. Rusya'nın tavan fiyatının maliyetlere yakın olduğunu düşündüğü durumda petrol satmama kararı alabileceğini dile getiren Galimberti'ye göre planı raydan çıkarabilecek birçok unsur mevcut.

Özellikle Çin'in jeopolitik nedenlerden ötürü Rusya'nın yararına adımlar atabileceğini belirten Galimberti tavan fiyatı uygulamasının yine de düşünmeye değer bir önlem olduğunu ifade etti.

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