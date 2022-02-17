Vatandaş donuyor şirketler parayı yutuyor

Kartlı sayacına doğalgaz yükleten vatandaşın parası açıklama yapılmadan kesilip eksik gaz verildi. Kışın ortasında vatandaş değil, şirketler korunuyor.

Erdoğan SÜZER

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Halk aşırı pahalı gelen elektrik faturalarıyla boğuşurken doğalgazda da gizli zam vurgunu yaşanıyor. Hükümetin geriye dönük zam yapma yetkisi verdiği doğalgaz dağıtım şirketleri zam fırsatını kışın ortasında kullanıp milyonlarca kartlı doğalgaz abonesine eksik gaz yüklemeye başladı. Kışın ortasında zar zor buldukları paralarla kartlarına gaz yükletmeye giden vatandaşlar yatırdıkları paranın ancak yarısı kadar gaz alabiliyor. Vatandaştan otomatik kesilen paralarsa haksız yere şirketlerin kasasına akıyor. Ankara'da gaz için 7 bin 200 lira yatıran vatandaşın 2 bin 231 lirasına otomatik olarak el konuldu, para şirkete gitti.

Faturalı doğalgaz aboneler her ay kullandıkları gazın parasını bir sonraki ay öderken kartlı aboneler doğal gazı önce peşin para ödeyip karta yükletiyor, sonra da kullanmaya başlıyor. Karttaki gaz bitince PTT ya da gazmatikler aracılığıyla yeniden peşin para ödenip yükleme yapılıyor. Kartlı sistemde parası olmayan, soğukta oturmayı göze alıp gazı yükletmiyor.

KÂR HIRSI VAR

Doğalgazı belediyeler kendisi dağıtırken karta yüklenen doğalgaz bitene kadar vatandaş yeni gelen zamlardan etkilenmiyordu. Ancak doğalgaz dağıtım işi özelleştirilip şirketlere verilince araya kâr hırsı girdi. Hükümet, çıkardığı bir yasayla parası ödenmiş gaza bile sonradan geçmişe dönük zam yapmaları için şirketlere yetki verdi. Yasal düzenlemeyi fırsata çeviren şirketler, kartlı abonelerden önce geçmiş zamları alıp sonra eğer para kalırsa gazı yüklüyor. Vatandaş kışın ortasında eksik gazla ısınmaya çalışıyor.

2 BİN 231 TL KİME GİTTİ?

Ankara'da bir abone doğalgaz almak için PTT şubesine 7 bin 200 lira verdi. Ancak karta sadece 4 bin 211 lira 53 kuruşluk doğalgaz yüklendi. Paranın 758 lirasının KDV, 2.50 lirasının da PTT komisyonu olarak kesildiği ödeme belgesinde belirtilirken geriye kalan 2 bin 231 liranın kimlerin cebine gittiğine ilişkin hiçbir bilgiye belgede yer verilmedi.

Geçmişe dönük zam mı olur?

■ Geçmişe dönük zam yetkisini Türkiye'de sadece doğalgaz dağıtım şirketleri kullanıyor. Doğalgaz dışında hiçbir üründen geriye dönük zam alınamıyor. Örneğin yazın aldığınız buzdolabına kışın zam gelirse bayi gelip sizden geçmişe dönük zam isteyemiyor. Ancak doğalgazı yazın alanlardan kışın gelen zam parası alınıyor.