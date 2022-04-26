Vatandaş hem karanlıkta hem de soğukta kaldı

Parasını ödeyemediği için kışın ortasında doğalgazı kesilen abonelerin oranı bir yıl içinde yüzde 0.45’ten yüzde 0.61’e fırladı. En çok kesinti, elektriksiz kalan Isparta’da yaşandı.

Erdoğan SÜZER

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Enerji zamlari vatandasi hem elektriksiz hem de doğalgazsız bıraktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının resmi verilerine göre, sert soğukların yaşandığı 2021 yılında 2 milyon 249 bin doğalgaz abonesi aboneliğine son verdi. Doğalgazı kesilen abonelerin oranı 2020 yılından 2021 yılına kadar geçen bir yıllık dönemde yüzde 0.45'ten yüzde 0.61'e çıktı. Resmi veriler, son dönemde her 100 yeni doğalgaz aboneliğine karşılık 97 doğalgaz aboneliğinin sona erdirildiğini gösteriyor. Doğalgaz kapatma oranı 2020 yılında 100'e karşılık 87'ydi.

ÜSTÜ KAPALI YANIT

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun borcundan dolayı doğalgazı kesilen abone sayısına ilişkin soru önergesine üstü kapalı yanıtlar verdi. Dönmez, 2020 ve 2021 yıllarında kaç kişinin borcundan dolayı doğalgazının kesildiği sorusuna, 2020 yılında 177 milyon olan doğalgaz fatura sayısının 2021 yılında 188 milyona, yüzde 0.45 olan doğalgazı kesilen abone oranının da 2021 yılında yüzde 0.61'e çıktığı cevabını

vermekle yetindi.

ISPARTA İLK SIRADA

Dönmez, faturasını ödeyemediği için kışı soğukta geçirmek zorunda kalan abone sayısına ilişkin verileri ise açıklamadı. Dönmez'in paylaştığı veriler, kışın elektriksiz kalan Isparta'nın borcundan dolayı doğalgazı kapatılan abone oranı sıralamasında da birinci olduğunu ortaya koydu.

1.1 milyon fatura ödenemedi

Resmi verilere göre, 2020 yılında Türkiye genelinde 797 bin adet doğalgaz faturası ödenemediği için abonelerin doğalgazı kesilirken 2021 yılında ödenemeyen doğalgaz faturası sayısı 1 milyon 148 bini aştı. Son bir yılda Isparta'da borç kapattıran ödenmemiş doğalgaz faturası adedi 2 bin 938'den 15 bin 891'e çıktı. Aynı dönemde İstanbul'da 314 bin, Ankara'da 131 bin fatura ödenemediği için halkın doğalgazı kesildi.

Gazı kesip 114 milyon TL aldılar

Borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen vatandaşlara bir de açma kapama yükü bindirdiler. Bakan Dönmez'in verdiği bilgilere göre, özel sektörün işlettiği dağıtım şirketleri açma-kapama bedeli olarak vatandaştan 2020 yılında 40 milyon 930 bin lira, 2021 yılında da 73 milyon 203 bin lira olmak üzere sadece 2 yılda 114 milyon 133 bin lira para tahsil etti.