Vatandaş konut krizine çözüm beklerken, hükümet yabancıya konut satana destek verecek

Konut fiyatları ve kira bedelleri çıldırırken hükümetten vatandaşın konut krizine yönelik çözüm üretmek yerine gayrimenkul şirketlerine yeni destekler geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yabancıya konut satana devlet desteği verilecek. İşte o destekler...

Sozcu.com.tr

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Kiraların ve satılık evlerin fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırarken ve vatandaşı barınma krizine iterken, hükümetten konutta yaşanan krize ilişkin çözüm gelmemesi tepki yaratmıştı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararıyla, fiyatlara ilişkin çözüm bekleyen vatandaşa değil, gayrimenkul şirketlerine yönelik yeni bir destek açıklandı.

Kararla, gayrimenkul sektörü hizmet ihracatı kapsamına alındı ve gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği geldi.

Buna göre, gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’deki yerleşik şirketlere, yurt içindeki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için Ticaret Bakanlığı tarafından devlet desteği verilecek.

1,8 MİLYON TL’YE KADAR REKLAM DESTEĞİ

Yürürlüğe giren Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile, gayrimenkul ilk defa destek kapsamına dahil edilmiş oldu.

Verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıklar yer alıyor.

Buna göre:

• Bu kurum ve kuruluşlara Ticaret Bakanlığı tarafından 1.8 milyon liraya kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.

• Resmi Gazete’de bu desteğe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1 milyon 800 bin TL tutarında desteklenir.”

FUARLARA KATILIM İÇİN ETKİNLİK BAŞINA 300 BİN TL

• Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

• Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

• Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.

YARIŞMA VE ETKİNLİK DESTEĞİ 1,2 MİLYON TL

• Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak.

• Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak.

• Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon TL olacak.

TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderlerinin yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destekleneceği belirtildi.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Yararlanıcıların en fazla 5 birimin vergi, resim ve harç dahil brüt ve kira komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderlerinin en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destekleneceği ifade edildi.

BİREYSEL KATILIM DESTEĞİ

Resmi Gazete’de bu desteğe ilişkin “Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, bakanlık tarafından belirlenen ve yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin TL tutarında desteklenir” denildi.

Diğer desteklere ilişkin şu ifadeler yer aldı:

MİLLİ KATILIM DESTEĞİ

“Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri yüzde 60 oranında ve organizasyon başına en fazla 2 milyon 200 bin TL tutarında desteklenir.

ÜRÜN YERLEŞTİRME DESTEĞİ

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin TL tutarında desteklenir.

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 600 bin TL tutarında desteklenir.

SANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600 bin TL tutarında desteklenir.

YARIŞMA VE ETKİNLİK DESTEĞİ

İşbirliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 200 bin TL tutarında desteklenir.”

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