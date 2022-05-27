Vergi içiriyorlar: İçkiye büyük zam… İşte yıldan yıla fahiş zamların boyutu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bingöl, “Son ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının; Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 85,65 TL, ÖTV 189,78 TL, KDV 49,57 TL, toplam vergi 239,35 TL, tahmini raf satış fiyatı 325 liradır. Ürün fiyatına göre vergi oranı ise yüzde 280'dir” dedi.

Bingöl bira için de bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatının 10,16 TL, ÖTV’nin 11,02 TL, KDV’nin 3,82 TL olduğunu belirtti. Böylece 25 TL’ye satılacak biranın 14,84 TL’si vergi oldu. Bu üründe vergi öncesi fiyata göre fiyatına göre vergi oranı yüzde 146 oldu.

DEVLETİN ALKOLLÜ İÇKİDEN TOPLADIĞI VERGİ ARTIYOR

2006 yılında tahsil edilen her 100 liralık ÖTV'nin 5 lirasının alkol ürünlerinden toplandığını, 2021’de ise bu rakamın 11 TL’ye çıktığını belirten Bingöl ayrıca, konu ile ilgili, “Dün yapılan TRT Bandrol zammı, bugünkü alkol-tütündeki vergi artışları ve görev zararı pahasına açılan düşük faizli ucuz kredi musluklarına karşılık bir de Merkez Bankasının faiz politikasına bakınca anlıyoruz ki, enflasyon bizi yönetenler için değil sadece bizim için bir sorun” yorumunda bulundu.

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