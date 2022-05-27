Vergi içiriyorlar: İçkiye büyük zam… İşte yıldan yıla fahiş zamların boyutu
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla birlikte sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV oranları artırıldı. Son zamlarla 320 TL'ye satılacak 70'lik rakının yaklaşık 240 TL'si vergi oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi.
Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 25 oranında artırıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 3,52 liradan 4,40 liraya çıkarken bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi.
1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu. Buna göre yaygın satışı yapılan bir markanın 70 cl’lik rakısı 280 liradan 325 liraya çıkması bekleniyor. Yaygın satılan bir bira markasının ise 22 TL’ye satılan 50 cl’lik ürünün 25,30 lira olması bekleniyor.
YILLAR İÇİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Böylece 2012 yılında 51,5 lira olan 70’lik rakı, son 10 yılda yüzde 530’un üstünde zam almış olacak. Aynı 10 yılda enflasyon oranı ise yüzde 336. Yani rakı, bu dönemde enflasyonun çok üzerinde bir zamla karşı karşıya kaldı.
Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda 190 TL’ye satılan 70’lik rakının son gelen zamla birlikte son 1 yılda yüzde 70’e yakın zamlanması bekleniyor.
VERGİ ORANI YÜZDE 280
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, son ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının vergi öncesi fiyatına göre vergi oranının yüzde 280 olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bingöl, “Son ÖTV artışı ile birlikte alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının; Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 85,65 TL, ÖTV 189,78 TL, KDV 49,57 TL, toplam vergi 239,35 TL, tahmini raf satış fiyatı 325 liradır. Ürün fiyatına göre vergi oranı ise yüzde 280'dir” dedi.
Bingöl bira için de bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatının 10,16 TL, ÖTV’nin 11,02 TL, KDV’nin 3,82 TL olduğunu belirtti. Böylece 25 TL’ye satılacak biranın 14,84 TL’si vergi oldu. Bu üründe vergi öncesi fiyata göre fiyatına göre vergi oranı yüzde 146 oldu.
DEVLETİN ALKOLLÜ İÇKİDEN TOPLADIĞI VERGİ ARTIYOR
2006 yılında tahsil edilen her 100 liralık ÖTV'nin 5 lirasının alkol ürünlerinden toplandığını, 2021’de ise bu rakamın 11 TL’ye çıktığını belirten Bingöl ayrıca, konu ile ilgili, “Dün yapılan TRT Bandrol zammı, bugünkü alkol-tütündeki vergi artışları ve görev zararı pahasına açılan düşük faizli ucuz kredi musluklarına karşılık bir de Merkez Bankasının faiz politikasına bakınca anlıyoruz ki, enflasyon bizi yönetenler için değil sadece bizim için bir sorun” yorumunda bulundu.