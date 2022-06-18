Yabancı Bodrum’da, yerli çadır ve karavanda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 25 yıldır otel işletmeciliği yapan Mehmet Demir, “Çok krizler, savaşlar gördük ama böylesini görmedik. Yabancı turistler geliyor ama yerli turist için Ege’de tatil hayal oldu. Vatandaş çadıra ve karavana döndü" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Turizmciler, okulların tatil olması ile birlikte iç turizmde beklenen hareketliliğin gerçekleşmeyeceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Aşırı artan döviz ve akaryakıt fiyatları nedeniyle turizmciler tatil için Bodrum ve Ege bölgesinin yabancıya cennet iç turist için ise kabus haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

TATİLCİ ÇADIR VE KARAVANA YÖNELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 25 yıldır otel işletmeciliği yapan Mehmet Demir, “Çok krizler, savaşlar gördük, ama böylesini görmedik. Her ürüne yüzde 200-300 zam geldi. Biz yapmasak bu sefer girdilerimizi yerine koyamıyoruz. Zam yapsak zaten yerli turist gelemiyor. Gelemeyecekte zaten yerli turist için Bodrum ve Ege'de tatil hayal oldu. Yerli turist çadıra ve karavana döndü” dedi.

‘ARABASININ İÇİNDE YATIP, TATİL YAPANLAR VAR’

Demir, “Arabasının içinde yatıp tatil yapanlar var. Bodrum'da otelleri dolu gibi gösterenler hayal görüyor, plajların kalabalık hallerini özledik” diye konuştu.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri turizmci Galip Gür, “Türkiye, Avrupa ülkeleri için cennet oldu. Yunan adalarından günlük alışveriş için gelenler oluyor. Yerli turist için ise şartlar zorlaştı, otellerde kalmak biraz sıkıntılı olacak” dedi.

Turizm sektöründe pandemi sonrası toparlanmanın çok zorlaştığını söyleyen Gür, “Türkiye'nin elinde olmayan gelişmeler de var. Hava yollarında sorunlar yaşanıyor. İngiltere ve Hollanda'da charter uçuşlarda iptaller yaşanıyor. Rusya ve Ukrayna'da sorunlar var. Her türlü olumsuzluğa rağmen haziranın ortalarına doğru büyük bir hareket olmasını bekliyoruz. Asıl beklentimiz temmuz ve ağustosta Avrupa ülkelerinden” diye konuştu.

DENETİMLER ARTTIRILMALI

Türkiye'nin döviz ihtiyacının her geçen gün büyüdüğünü belirten Gür, turizme odaklanma zorunluluğunun daha da arttığını vurguladı. Gür, bu süreçte Bodrum'da denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirerek, ilgili kurumların işletmelerde denetimlerini yapması, fiyat listesinin asılması ve menü bulunması gerektiğini söyledi.

‘200 LİRALIK LAHMACUNLA TANITIM’

Bodrum'un, sosyal medya üzerinden paylaşılan yüksek tutarlı adisyon fişleriyle gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirten Gür, “Kim daha çok sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşırsa o doğruymuş gibi algı oluşuyor. Her işletme kafasına göre fiyatlandırma yapamaz. Bakanlık belgeli iseniz sunacağınız ürünün fiyatını onaylatmak zorundasınız. Aksi dolandırıcılığa girer, 200 TL’lik lahmacun ile tanıtım olmaz, kalite hiç artmaz” dedi.

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