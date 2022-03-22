Yabancılar da kur korumalı mevduat açabilecek
Kur korumalı mevduatta kapsam genişliyor. Yabancı kişi ve şirketler de sisteme dahil olabilecek.
Yabancı uyruklu kişi ve şirketler, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlar ile bu vatandaşların sermayedar olduğu şirketlerin döviz hesaplarının TL’ye dönüştürülmesine ilişkin YUVAM hesabı sistemine dahil olabilecekler.
Merkez Bankası’nın Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkında tebliğinde değişiklikler yapıldı.
Tebliğle, ilgili tebliğin tanım maddelerine yer alan “Yurt dışında yerleşik vatandaş” ibaresi “Yurt dışında yerleşik kişiler” olarak değiştirildi ve madde metnine, “bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler” ibaresi eklendi.
Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile bunların sermayedar olduğu yurt dışında bulunan şirketlerin yanı sıra bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının TL’ye dönüşümüne esas YUVAM hesabı açtırabilecekler.
Tebliğe eklenen fıkra uyarınca, Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.