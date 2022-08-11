Yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen para belli oldu

Türk vatandaşlarının büyük bölümü kiralara bile yetişemezken yabancıların Türkiye'de hazirandaki gayrimenkul alımları rekor seviyeye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Türk vatandaşlarının büyük bölümü için gayrimenkul almak hayale dönüşürken, yabancılara satışlar hızla artıyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancılara gayrimenkul satışlarından elde edilen net gelir 2022 yılı Haziran ayında 1 milyar 144 milyon dolarla rekor kırdı.

2022’nin ilk yarısında yabancılara gayrimenkul satışı kaynaklı gelir toplamda 3 milyar 485 milyar dolara yükselirken, 2018’ın ikinci yarısında kaydedilen 3 milyar 651 milyon dolarlık rekor sonrasındaki en yüksek ikinci rakama ulaşıldı.

TL’deki değer kaybı ve yabancılara gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verilmesi uygulaması, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul alımlarını artırırken, Türkiye’deki fiyat artışlarında da etkili oluyor.

Yabancı talebinin Türkiye’deki gayrimenkul fiyatlarını artırdığı bilinmesine ve bu durum Türk vatandaşlarının konuta erişimini zorlaştırmasına rağmen hükümet yabancı alımlarını teşvik etmeye devam ediyor.

HAZİRANDA YABANCIYA SATIŞLAR REKOR KIRMIŞTI

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 adetle rekor kırmıştı.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 olmuştu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul almıştı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izlemişti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 olmuştu.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Ocakta 479, şubatta 509 adet konut satın alan Ruslar, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat sonrasında Türkiye'den konut alımlarını artırdı. Martta 547 olan sayı, nisanda 1152'ye, mayısta 1275'e, haziranda 1887'ye yükseldi.

Savaşla birlikte Ukraynalılar da Türkiye'de konut alımlarını artırdı. Ocakta 102 olan Ukraynalıların Türkiye'deki konut alımı, haziranda 301'e yükseldi.

YABANCI PAYI ANTALYA'DA YÜZDE 31,5

Haziranda Antalya'da toplum 8 bin 45 adet konu satılırken, bunun 2 bin 534'ünü yabancılar aldı. Antalya'da haziranda toplam konut satışlarında yabancı payı yüzde 31,5'e ulaştı.

Haziranda İstanbul'da 27 bin 998 konut satılırken, bunun 3 bin 906'sını yabancılar aldı. İstanbul'da haziranda konut satışlarında yabancı payı yüzde 14 oldu.

CARİ AÇIK FİNANSMANI

Haziranda cari işlemler dengesi 3 milyar 458 milyon dolarlık açık verirken, gayrimenkul gelirleri cari açık finansmanında etkili kalemlerden biri olarak öne çıktı.

Cari açık finansmanında temel kalemler ise rezervler ve kayıt dışı para girişlerini gösteren net hata ve noksan kalemi oldu.

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