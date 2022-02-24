Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin düzenleme

Otomobil üreticilerinin ilave kapasiteleri kapsamında ithal edebilecekleri otomobillerin motor sınır hacmine sınırlama getirildi.

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Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda düzenlemeler yapıldı.

Otomobil üreticilerinin ilave kapasiteleri kapsamında ithal edebilecekleri otomobillerin motor sınır hacmine sınırlama getirildi.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın 8 numaralı ekinde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesine dahil olan ve bu kapsamda ithali uygun görülen kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat, KDV istinası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek.

TOPLAM İTHALAT MİKTARININ YÜZDE 10’UNA KADARDI

Hibrit veya elektrikli otomobil ve hafif ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari 100 bin adet/yıl kapasiteli yeni yatırım yapılması veya mevcut yatırımın bu kapasiteye tevsi edilmesi halinde, teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarının yüzde 20’nin gerçekleştirilmesi sonrasında, yatırım süresi içinde olmak kaydıyla, yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2.5’ine kadar 2 bin 500 cm3 motor silindir hacmine sahip otomobil veya 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline izin verilebilecek.

Önceki uygulamada bu kriter, toplam ithalat miktarının azami yüzde 10’una kadar ve sadece 2 bin 500 cm3 motor silindir hacmine sahip araç ithali ile sınırlıydı.

TL CİNSİ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ DE DAHİL

Kararda kapsamında üreticilere teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısını belirleyen kriterde, gümrük vergisiz ithal edilecek ilave araçların sahip olabileceği motor silindir hacmine sınır getirildi.

Düzenlemeye göre, otomobil üreticilerinin teşvik belgesinde kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 15’ine kadar otomobil ithaline izin veren kriter, “1,6000 cm3 motor silindir hacmine sahip araç ithalatı” ile sınırlandı.

Kararın bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlara faiz ve kâr payı desteğini düzenleyen 11. maddesinde yapılan değişiklikle, proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarlarının bir kat artırılması uygulaması kapsamına Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri de dahil edildi.

Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara ödenen faiz ve kar payı desteği tutarının hesaplanacak faiz ile birlikte amme alacakları kanunu çerçevesinde geri alınması hükme bağlandı. Bu hüküm, bu karar ve daha önceki kararlara dayanılarak düzenlenen teşvik belgesine de uygulanacak.

Kararın geçici 8. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarına KDV iadesi uygulaması 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. (REUTERS)



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