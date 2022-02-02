Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

Maaşlarına yapılan yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmeyen Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları dün başladıkları eylemlerine devam ediyor.

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Eskişehir, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kontak kapatan Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri ile depo çalışanlarının eylemi devam ediyor.

Yaptıkları işin asgari ücret seviyelerini hak etmediğini söyleyen Murat Karataş, “Bu iş 4 bin 253 liraya yapılmaz. Motosikletli kuryelik tehlikeli bir iş, bize 5 bin veya 5 bin 500 lira gibi bir para verecekler ki bu işi yapabilelim” dedi.

“Geçen ay 5 bin 500 lira maaş aldım. Devlet bana bin 300 lira fark vermesine rağmen o farkı bile vermediler” diyen Karataş, “Yaptığım mesai de aynı, götürdüğüm paket sayısı da aynı. Geçen aya kıyasla ocak ayında verdiği çok komik bir rakam oluyor. Biz arkadaşlarla birlikte 5 bin 500 lira para istiyoruz. Bu işin hakkı 5 bin 500 lira diyoruz. Mesaimiz ve primimiz hariç” diye konuştu.

‘SİSTEMİMİZ KAPALI, SİPARİŞ GELMİYOR’

Mustafa Yazgan ise, maaş konusunda oyalandıklarını savundu.

İş bırakma eylemleri doğrultusunda sistemin kapalı olduğunu söyleyen Yazgan, “Sistemimiz şu an kapalı, sipariş gelmiyor. Diğer firmalar yılbaşı girmeden zam yaptı. Oralarda hiçbir ayaklanma olmadı. Yemek Sepeti bizi 1 aydır bekletiyor. Zam oranları 15 Ocak'ta açıklanacak dediler. Hiç kimse açıklamadı. Ay sonu geldiğinde hala açıklanmamıştı. En sonunda bize mail yoluyla eski maaşımıza yüzde 32 zam yapacaklarını söylediler” dedi.

NAKLİYAT-İŞ HALKTAN DESTEK İSTEDİ

DİSK Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, gerek pandemi gerek kış koşullarında birçok insanın imdadına yetişen kuryelere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Halktan destek isteyen Küçükosmanoğlu, “Yemek Sepeti’nde yaşanan olaylar şirketin, çalışanlarının ücret politikasını korumamasından dolayı çıkıyor. Daha önceki dönemde asgari ücretin 800 ile bin lira üzerinde, sabit maaşa ilave paket başına ücret veriyorlardı. ‘Yeni asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam yapacağız’ vaatleriyle düne kadar beklettiler. Daha sonra gayet lakayt şekilde ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını belirten mail iletiyorlar. Buna istinaden arkadaşlar kontak kapatarak tepkilerini dile getiriyorlar” diye konuştu.

‘YAŞAM KALİTEMİZİ ARTIRACAK BİR ÜCRET İSTİYORUZ’

Karşılarında muhatap olacak bir yönetici bulamadıklarını ileri süren Recep Başlak ise, kendilerine karşı olan yaklaşımdan memnun olmadıklarını söyledi.

Patrondan ziyade yönetici tavrı istediklerini ifade eden Başlak, şunları söyledi:

“Biz garanti olan ve yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz. Daha farklı bir talebimiz yok zaten, olmayacak da. Biz mahalle kıyısında bir esnaf değiliz, Yemek Sepeti’nin ve Banabi’nin çalışanlarıyız. ‘Masaya oturalım’ dedik, ‘biz giyer, çıkarız’ dediler. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu yöneticinin söyleyeceği bir şey değil. Biz karşımıza gerçekten bir yönetici istiyoruz. Biz karşımızda patron istemiyoruz.” (İHA)



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