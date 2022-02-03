Yemek Sepeti ve Banabi işçilerinin eylemi üçüncü gününde

Esnaf kuryelerin düşük maaşlara karşı başlattıkları eylemler sürüyor. Yemek Sepeti çalışanları eylemlerinin üçüncü gününde de şirketin genel merkezi önünde toplandı. Çalışanlar "Haklarımızı alana kadar buradayız" diye konuştu. Yurtiçi Kargo çalışanlarının kontak kapatma eylemi de sürüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maaşlarına yapılan düşük zamları kabul etmeyen esnaf kuryelerin eylemleri sürüyor.

Bugün saat 11.00’de Yemek Sepeti Genel Müdürlük binası önünde toplanan Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları, “Bugün de kontakları kapatıp genel merkez önüne geldik. Haklarımızı alana kadar buradayız” açıklamasını yaptı.

Taleplerini dört maddede sıralayan çalışanlar, “5 bin 500 TL maaş, prim ve yan hak talep ediyoruz. Hakkını arayan hiçbir işçi ve kurye işten çıkarılmasın, iş kolumuz derhal taşımacılığa geçirilsin ve sendikal faaliyet güvence altına alınsın” ifadelerine yer verdi.

Yurtiçi Kargo çalışanlarının da yüzde 17’lik zammı kabul etmediklerini söyleyerek başlattıkları kontak kapatma eylemleri sürüyor.

‘EYLEMLER SÜRECEK’

Maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trendyol Express çalışanlarının kazanımlarından sonra eylemler taşımacılık iş kolundaki diğer önemli firmalara da sıçramıştı.

HepsiJet ve Scotty çalışanlarından sonra eyleme başlayan Yemek Sepeti, Banabi ve Yurtiçi Kargo çalışanlarının açıklamalarında, eylemlerin süreceği belirtiliyor.

Dün Yurtiçi Kargo Genel Merkez binasının içindeki yöneticilere kornalarla, sloganlarla seslenen çalışanlar, “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” dedi.

1 Şubat’ta Yemek Sepeti Genel Merkezi önünde bir açıklama yapan Yemek Sepeti çalışanları da haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

İşverenin resmi enflasyonun altında yüzde 32,7 zam teklifinde bulunduğunu, bunu kabul etmediklerini söyleyen Yemek Sepeti çalışanları, “Yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz. Daha farklı bir talebimiz yok zaten, olmayacak da” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Esnaf kuryeler isyanda: Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları da eylemde

İlginizi Çekebilir Yurtiçi Kargo çalışanları da kontak kapattı

İlginizi Çekebilir Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

İlginizi Çekebilir İşte tüm ayrıntılarıyla esnaf-kurye modeli