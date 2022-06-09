Yılın ilk 5 ayında en az 646 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'ni göre, son bir ayda 167 işçi daha hayatını kaybetti ve yılın ilk 5 ayında en az 646 emekçi iş cinayetlerine kurban gitmiş oldu. İSİG ayrıca, düşük ücret ve güvencesizliğin yaşayan işçilerde ruhsal sorunlara yol açtığını kaydetti.

Sozcu.com.tr

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayetine kurban giden emekçilerin sayısındaki artışı açıklarken, yaşayan işçilerin de geçim sıkıntısı nedeniyle yaşadıkları zorluklara vurgu yaptı.

Buna göre, yılın ilk 5 ayında en az 646 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Son bir ayda 167 işçi daha hayatını kaybetmiş oldu.

Bu dönemde iş cinayetlerinin yüzde 87’sini ücretliler, yüzde 13’ünün ise kendi nam ve hesabına çalışanlar olduğu belirtildi.

İş cinayetlerinin nedenlerine bakıldığında ise, en çok ölümün (125 işçi) ezilme, göçük nedeniyle yaşandığı görüldü.

Trafik, servis kazası nedeniyle 124 işçi hayatını kaybederken, yüksekten düşme nedeniyle 88 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 81 işçi; Covid-19 nedeniyle 41 işçi; intihar nedeniyle 35 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 32 işçi, şiddet nedeniyle 28 işçi; ve elektrik çarpması nedeniyle 26 işçi hayatını kaybetti…

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATTA

İlk beş ayda iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında, 118 işçinin inşaat, yol işkolunda; 49 işçi ve 54 çiftçinin tarım, orman işkolunda; 76 işçinin taşımacılık işkolunda; 48 işçinin metal işkolunda ve 43 emekçinin de ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda olduğu görüldü.

En çok ölümün yaşandığı diğer iş kolları şöyle oldu:

Belediye, genel işler işkolunda 39 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 34 işçi; madencilik işkolunda 28 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 27 işçi; enerji işkolunda 21 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 21 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 18 işçi; tekstil, deri işkolunda 15 işçi.

3’Ü ÇOCUK, 12’Sİ GENÇ İŞÇİ

2022’nin ilk beş ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerden 14 yaş ve altında 3 çocuk işçinin olduğu; 15-17 yaş arası 12 çocuk/genç işçinin olduğu belirtildi.

İSİG’e göre, 18-27 yaş arası 86 işçi, 28-50 yaş arası 322 işçi, 51-64 yaş arası 143 işçi, 65 yaş ve üstü 43 işçi, yaşı bilinmeyen 37 işçi hayatını kaybetti.

Bu dönemde Türkiye'nin 73 şehrinde ve yurt dışında 11 ülkede iş cinayeti gerçekleşti.

96 ölüm İstanbul'da yaşanırken, 27 ölüm Kocaeli'nde; 24'er ölüm Antalya ve Muğla'da; 23 ölüm İzmir'de; 22 ölüm Mersin'de; 21'er ölüm Bursa ve Manisa'da; 19 ölüm Denizli'de; 18'er ölüm Aydın ve Kayseri'de; 17 ölüm Ankara'da; 16'şar ölüm Gaziantep ve Samsun'da yaşandı.

‘DÜŞÜK ÜCRET RUH SAĞLIKLARINI ETKİLEDİ’

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son günlerde söylediği “Şimdi birileri çıkıp, ‘Aç kaldık’ diyor. Vicdansızlık yapmayın. Ne aç kaldın? Aç kalan falan yok” sözleri ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” ifadelerinin, işçilere ve halka bakışını özetlediğinin altı çizildi.

“İşçiler hayat pahalılığı ve işten çıkarma tehdidi nedeniyle güvencesiz çalışma koşullarına mahkûm edildi” denilen İGİS açıklamasına, şöyle devam edildi:

“Asgari ücret düzeyinin tüm ücretliler içindeki oranı yüzde 70'e ulaşırken birçok işyerinde sigortalar asgari ücret üzerinden yatırılsa da belli miktarlar elden geri alındı. İşten atılma baskısıyla işçiler daha çok çalıştırıldı, üç işçinin yapacağı iş iki işçiye yaptırıldı. Başta temel gıda, kira, ısınma, ulaşım olmak üzere her şeye yapılan zam furyasında düşük ücret-işsizlik-güvencesiz çalışma cenderesindeki işçilerin fiziki ve ruhsal sağlığı çok etkilendi.”

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