Yılın ilk ayında 1088 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, 2022 Ocak'ta 11 bin 526 şirket kurulurken, 1088 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 0,6 ile sınırlı artış gösterirken, kapanan şirket sayısı yıllık yüzde 7,8 yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Ocak’ta 11 bin 526 şirket kurulurken, 1088 şirket ise kapandı.

Ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,6 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,6 ile sınırlı artış kaydetti.

Kapanan şirket sayısı ise aylık bazda yüzde 73 azalırken, yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi.

YÜZDE 40’I İSTANBUL’DA

Ocak 2022’de kurulan toplam 11 bin 526 şirket ve kooperatifin yüzde 87,4’ü limited şirket, yüzde 11,5’i anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif oldu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 9,3’ü Ankara, yüzde 6’sı İzmir'de kuruldu.

Ocak 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 880’inin ticaret, 1.982’sinin imalat ve 1.117’sinin de inşaat sektöründe kurulduğu belirtildi.

Ocak 2022’de kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 301’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 182’sinin inşaat, 152’sinin de imalat sektöründe olduğu ifade edildi.

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