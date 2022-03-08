Yılın ilk eriğinin kilosu 600 TL’den satıldı

İklim değişikliği, erikte erken hasat getirdi. Yılın ilk erik hasadı Mersin'de yapıldı. Üretici Necla Celeb, "İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı" dedi.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde Necla Celeb’e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı.

Hasat edilen ilk erikler, 70 gramlık plastik kaselere kondu. Paketlenen erikler, büyükşehirlere gönderilecek.

Üretici Necla Celeb, “Nisan ayında yapılması beklenen ilk erik hasadını, örtü altında yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 dönüm serada 10 yıldır erik üreticiliği yapıyorum. Çok emek veriyoruz ve erken hasat etmek için çok uğraşıyoruz. İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL’den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

ERKEN HASADIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Can eriğinin erken hasat edilmesinin nedeninin dünyadaki iklim değişikliğine bağlayan ziraat mühendisi Mustafa Besili ise, “Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine gidiyor. Bütün üreticilerimiz, bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte artık birçok ürün mevsiminden önce hasat edilmeye başlayacaktır” diye konuştu. (DHA)



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