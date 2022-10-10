Yolsuzlukla mücadele notumuz da kırıldı

Dünya Bankası’na göre Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele notu 10 yıl içinde 58.77’den 40.38’e geriledi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Dünya Bankası tüm dünyada ülkeleri, hükümetlerin etkinliği, güvenilirliği, yolsuzlukla mücadelesi gibi temel kategorilerde ölçümlediği raporunu güncelledi. Raporda Türkiye'nin notu kırıklarla dolu. Güvenilirlikte 2011'de Türkiye'de hükümetin notu 44.13 iken, 2021'de not 23.67'ye geriledi. Halen bu not örneğin bir Batı Afrika ülkesi olan Togo'da 26.57, yani Türkiye'den yüksek. En önemli düşüşlerden biri yolsuzlukların kontrolünde. 2011'de 58.77 gibi çok da kötü olmayan bir notu olan Türkiye'de hükümetin 2021'de yolsuzlukla mücadele notu 40.38'e kadar geriledi. Pek çok ülke Türkiye'nin aksine yolsuzlukla mücadele notunu, geçen 10 yılda artırma başarısı gösterdi.

TANZANYA BİZİ GEÇTİ

Örneğin rapora göre, Tanzanya'da hükümetin yolsuzlukla mücadele notu 2011 yılında 33.65 iken, 2021'de bu not 42.79'a çıktı. Böylece Tanzanya, yolsuzlukla mücadelede Türkiye'deki yönetimi geride bırakan çok sayıda ülkeden biri oldu. Bu not “bizi kıskanan” Almanya'da 94.71, Polonya'da 70.19, Yunanistan'da 66.35, Macaristan'da 56.25, Trinidad Tobago'da bile 47.60.

İTALYA PUANINI YÜKSELTTİ

Hükümetlerin performansını ortaya koyan raporda Türkiye'nin tüm alanlardaki notu 2021'de 50 sınırının altında kaldı. Bununla birlikte Dünya Bankası raporunda yapılan son güncelleme sonrasında İtalya'nın yolsuzlukla mücadele notu 2021'de 69.23'e yükselirken, Meksika'nın da Türkiye gibi yolsuzlukla mücadele notunun kırılarak 20'nin dahi altına düştüğü dikkat çekti.

Yasaların üstünlüğünde Uganda'nın gerisindeyiz

Politik istikrarda Türkiye'de hükümetin notu 18.48'den 2021'de 12.26'ya geriledi. Hükümetin 2011'de yasaların üstünlüğü notu 55.87 iken bu not 2021'de 36.54'e düştü. Bir karşılaştırma yaparsak örneğin Uganda hükümetinin yasaların üstünlüğü notu 2021'de 40.38, yani Türkiye'nin üzerinde. Regülasyonların kalitesinde 2011'de Türkiye'de hükümetin notu 63.93 gibi yüksek bir seviyedeyken 50'nin altına düşerek 49.52'ye indi. Hükümetin etkinliği notu da 2011'deki 64.83'ten 2021'de 49.52'ye geriledi.