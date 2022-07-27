Yumurtaya bir yılda yüzde 210 zam geldi

Dar gelirlilerin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, fiyatları son bir yıl içinde yüzde 200’ü aşan oranlarda zamlandı. Artan maliyetler karşısında üreticiler, fiyat artırırken, vatandaşlar da her geçen gün gıda ürünlerine daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Standart boyut

2022 yılında en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında ise yumurta geliyor. Geçen yıl temmuz ayında orta boy yumurtanın tanesi 60 kuruş iken, bugün 1.86 liradan satışa sunuluyor. Büyük boy (L) yumurta ise zamlı fiyatıyla 2.09 TL'den raflardaki yerini aldı. Son zamla beraber 30'luk orta boy yumurta kolisi 55.95 TL'den, 30'luk büyük boy koli ise 62.95 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

MAYIS FİYATINA DÖNDÜK

Böylece fiyatlardaki artış yaklaşık yüzde 210'u buldu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üreticilerin ortak zam kararı aldıkları yönündeki iddiaları yalanlayıp “Üreticiler birleşerek fiyatı yükseltecek olsaydı, bir senedir zarar ediyor olmazdı” dedi.

Sektör temsilcileri, üreticinin 11 Temmuz'da 77.2 kuruştan sattığı bir yumurtanın üretim maliyetinin ise 90.5 kuruşu bulduğuna dikkat çekerek, son yapılan düzenleme ile hiç olmazsa üretim maliyetlerinin karşılanabileceğini ifade etti. Fiyat artışlarının nedenini konuştuğumuz bir sektör yetkilisi ise iki hafta öncesine kadar yüzde 35'i bulan zarara rağmen satış yaptıklarını son fiyatlarla maliyetleri karşılamaya başladıklarını dile getirdi.