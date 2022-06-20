Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 100,54 oldu

Ülkede üretilen ve yurt dışına satılan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimleri ölçen Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta yıllık yüzde 100,54, aylık yüzde 6,51 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs’a ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, 2022 Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 6,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,12 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİ VE ARA MALINDA

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 112,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 83,73, enerjide yüzde 279,37, sermaye malında yüzde 85,52 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,92, imalatta yüzde 6,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,60, enerjide yüzde 22,51, sermaye malında yüzde 5,41 artış olarak gerçekleşti.

EN ÇOK PETROL ÜRÜNLERİNDE

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 64,76, tütün ürünleri yüzde 69,90, makine ve ekipmanlar yüzde 77,41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 279,37, ana metaller yüzde 135,10, metal cevherleri yüzde 114,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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