Yüzde 48 zam bile kuyruğu bitirmedi

Osman Uzun, ‘Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu yüzden et fiyatını artırdık’ demişti. Vatandaşlar hâlâ kuyrukta, üstüne bir de isyanda.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İğneden ipliğe her şeye gelen zam, dar gelirliyi çıkmaza soktu. vatandaş, çoluk çocuğunun boğazından ayda bir de olsa kırmızı et geçsin diye son çare olarak Et ve Süt Kurumu satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Kasapların yanından dahi geçemeyen halk, biraz daha ucuz olduğu için burayı tercih ediyor. Ancak artık burası da ucuz değil. Çünkü 21 Mart'ta Et ve Süt Kurumu'ndaki (ESK) kırmızı ete yüzde 48 oranında zam geldi.

SABAH 8'DE KUYRUK VAR

ESK Genel Müdürü Osman Uzun'un ise, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklaması ile dikkat çekti. Tepki çeken Uzun'un sözleri üzerine SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Beylikdüzü'nde saat sabah 8.00'den itibaren sıraya girmeye başlayan vatandaşa mikrofon uzattı. Soğuk havaya rağmen kuyrukta beklemek zorunda kalan yurttaşlar hem düştükleri hale hem de Uzun'a isyan etti.

Halk, ‘Bize bunu yaptıranlar utansın' dedi

Ayşegül Yılmaz: Çok saçma bir açıklama. Talep artınca mı fiyatlar artıyor? Halkın alım gücü düştüğü için insanlar nerede ne ucuzsa onun peşine düşüyor.

Alim Çoban: Saat 8'de girdim sıraya. Son 2-3 aydır buraya geliyorum. Öncesinde kasaptan alabiliyordum. Fiyatlar daha uygun diye geliyorum. Zam geldiğini bilmiyordum. Burada da kıymanın kilosu 83 mü olmuş? Hiç beklemeye değmez…

Gülhan Özgün: Bir kilo kıyma için bekliyoruz. Açıklama yanlış. Gelmeyelim mi o zaman? Kuyruk yapmayalım mı? Ne yapalım? Ramazan geliyor,

ne yiyeceğiz?

İsmail Topçu: 5 kuruş aşağı alacağız diye sabahın köründe soğukta geliyoruz. Boş konuşuyorlar. Geçinemiyoruz. Emekli parasını alıp götürdüler köküyle.

Musa Türker: Önceden açılmasına yarım saat kala geliyordum, şimdi 1 saat kala geliyorum. İşe güce gideceğiz, mecburen erken geliyoruz. Böyle bekliyoruz.

Nihat Yürekçi: Cama yazmışlar, ‘Ayın 21'inde fiyatlar güncellenmiştir' diye ama zamdan haberim yoktu. Ramazan'ın başında bir zam daha gelir böyle giderse.

Saki Ekmekçi: Bize bunu yaptıranlar utansın. İnsanlar keyif olsun diye kuyrukta beklemiyor. Rahatsız oluyor beyefendi ama insanlar ihtiyaçtan geliyor.