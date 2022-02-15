Zam geldikçe devlet kazanıyor

Akaryakıt zamları ile vatandaşın beli bükülürken devletin KDV geliri katlanıyor. Yüzde 139 zamlanan akaryakıttaki KDV, ÖTV’yi de solladı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zincirleme zamları ve hayat pahalılığını körükleyen akaryakıt zamları halkın belini bükerken her zamda devletin vergi gelirleri daha da artıyor. İki kattan fazla artan benzin, motorin ve LPG'den devletin tahsil ettiği KDV kısa sürede yüzde 139'a varan oranlarda arttı. Halk yıllarca yüksek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) altında eziliyordu. Şimdi KDV yükü ÖTV'yi bile geçti. Akaryakıttaki KDV oranı düşürülmezse halk arabasını garajdan çıkaramayacak, şoför esnafı zararına çalışacak, çiftçi tarlasını süremeyecek.

SİSTEM YUKARI İTİYOR

Akaryakıt fiyatlarını yüksek kur, petrol fiyatları ve fiyata duyarlı KDV sistemi sürekli yukarı itiyor. Kur ve petrol fiyatları yükseldikçe benzin, motorin ve LPG'ye zam gelirken her zam, ödenen KDV'yi de artırıyor. Geçen yıl 15 Şubat 2021 tarihinde litre başına LPG'de 62 kuruş, motorinde 1 lira, benzinde de 1.1 lira KDV ödeniyordu. Bugün litre başına ödenen KDV LPG'de 1.48 liraya, benzinde 2.32 liraya, motorinde 2.35 liraya fırladı. Halkın litre başına akaryakıt ürünlerine ödediği KDV tutarı yüzde 111 ile yüzde 139 oranlarında zamlandı. Bütün bu zamlar ise devletin kasasına gitti. Fiyatlar arttıkça KDV yükümüz daha da artacak.

KDV İNDİRİMİ ŞART

Akaryakıt zamları, halkın kullandığı her şeye zam olarak yansıyor. Gıdada yapılan KDV indiriminin etkili olabilmesi, zam sağanağının yavaşlaması için akaryakıtta da KDV indirimi artık kaçınılmaz hale geldi. KDV yüzde 8'e çekilirse motorin ve benzin fiyatları en az 1 lira 30 kuruş ucuzlayacak.

KDV YÜKÜ ÖTV'Yİ BİLE SOLLADI

■ ÖTV, yıllarca akaryakıt fiyatlarını yükselten en ağır vergi olarak kullanıldı. Geçmişte KDV, ÖTV'nin yarı seviyesine bile ulaşmıyordu. Örneğin geçen yıl bugün 7.26 liraya satılan benzin için 2.26 TL ÖTV, 1.10 TL de KDV ödeniyordu. Bugün ise 15.2 liraya yükselen benzinden 2.03 TL ÖTV, 2.32 TL de KDV alınıyor. Motorin ve LPG'de de benzer olumsuz durum oluştu. Halkın sırtına yüklenen gizli KDV artışı, hükümet için adeta altın yumurtlayan tavuğa dönüştü.

BENZİNDE İNDİRİM HAYAL

Akaryakıtta ÖTV biriktirme uygulaması çerçevesinde bugüne kadar motorinde 2.06, LPG'de 1 liralık ÖTV yasal seviyeye geldi. Benzinde ise ÖTV 2.03 TL'ye ulaşırken henüz 50 kuruşluk açık kapanmadı. Benzindeki 50 kuruşluk açık kapanana kadar indirim olsa dahi bu indirimler pompa fiyatlarına yansımayacak.