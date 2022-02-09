Zam şampiyonu patlıcan sosyal medyada gündem oldu

Artan enflasyonla birlikte fiyatı en çok yükselen sebzelerden biri olan patlıcanın kilosu bazı yerlerde 30 lirayı geçti. Zam şampiyonu patlıcanın fiyatı sosyal medyada gündem oldu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 2017 referandumuna destek için patlıcanla 'Evet' yazan bir üreticinin fotoğrafını paylaşarak, "Şu “Evet” yazısını bugün yazmaya kalk gitti 200 TL" ifadesini kullandı.

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İğneden ipliğe gelen zamlardan en çok nasibini alan ürün patlıcan oldu. Zam şampiyonu patlıcanın kilosu bazı yerlerde 30 lirayı geçti. Hal böyle olunca da patlıcanın fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

“‘EVET’ YAZISINI BUGÜN YAZMAYA KALK GİTTİ 200 TL”

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 2017 referandumunda “Cumhurbaşkanlığı sistemine” geçişi öngören anayasa değişikliği teklifine destek için patlıcanla ‘Evet’ yazan bir üreticinin fotoğrafını paylaşarak, “Şu “Evet” yazısını bugün yazmaya kalk gitti 200 TL” ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları da patlıcandaki fiyat artışını şu ifadelerle eleştirdi:

“Patlıcan 30 lira olmuş. İmam sen dur ben bayılırım…”

“2002 de çeyrek altın 32 TL. 2022 de 1 kilo patlıcan 32 TL…Yetmez ama…”

“22 Ayar Patlıcan 40 TL, 18 Ayar Biber 38 TL, 14 Ayar Hıyar 30 TL!..”

“Domates, biber, patlıcan…2'şer kilodan 150 TL ve biz dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmeye çalışıyoruz…Güler misin, ağlar mısın?”

“1 kg patlıcan 33 lira bir paket sigara ise sadece 22 lira”

“Patlıcan ve salatalığı santimle satıyorlar artık.”

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