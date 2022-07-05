Zamlar hızlı tren yolcusunu kaçırdı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcu sayısı iki yılda neredeyse yarı yarıya düştü. 2019'da 8,2 milyon kişi YHT ile seyahat ederken 2021'de bu rakam 4,3 milyona geriledi. Seyahatlerin azalmasında tarifelere yapılan fiyat artışları etkili oldu.

Başak KAYA

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) tarifelerine yapılan zamlar yolcuyu kaçırdı. 2019'da 8 milyon 274 bin olan yolcu sayısı 2021 yılında 4 milyon 376 bine düştü. 2020 yılında virüs salgını nedeniyle 2 milyon 833 bin yolcuya kadar düşen YHT, önlemlerin kaldırıldığı 2021'de de beklenen artışı gerçekleştiremedi. Yolcu sayısı, pandemi dönemi hariç son altı yılın en düşük seviyesini gördü. 2019 yılında 1 milyon 509 bin yolcu taşınan Ankara-Eskişehir hattında 2021 yılında 453 bin yolcu taşındı.

Ankara ve Konya arasındaki YHT'lere 2019'da 2 milyon 99 bin vatandaş binerken bu sayı 2021'de 780 bine geriledi. Ankara-İstanbul hattını ise 2019'da 3 milyon 418 bin kişi, 2021 yılında da yine önemli bir düşüşle 2 milyon 254 bin kişi kullandı.

Yola çıkacaklar kara kara düşünüyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Alım gücü düştü. Tren biletlerine yapılan zamlar, vatandaşımızın ulaşım hakkını da elinden alıyor” dedi. Emir, “İnsanlar ekonomik kriz nedeniyle başka kentlerdeki sevdiklerine kavuşabilmek için kara kara düşünüyor” diye konuştu.