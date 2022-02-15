Zamlar yüzde 100 indirim yüzde 7

KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı, ancak yüzde 100’e varan zamlara yüzde 7’lik indirim çare olmadı. Gelecek yeni zamlarla fiyatların eski haline geleceği hatta artacağı belirtilirken, vatandaşlar da zamlara tepki gösteriyor.

Batuhan SERİM

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Döviz kurlarında yaşanan tarihi yükselişin ardından zirve yapan hayat pahalılığı, döviz kurları düşmesine rağmen artarak devam etti. Gıda ürünlerinde yüzde 100'ü geçen artışlar yaşandı ancak iktidar sadece yüzde 7'lik Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi yapabildi. Enflasyonun rekor kırmasının ardından temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi pahalılığa çare olmaktan hayli uzak kaldı. Vatandaşlar da duruma “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar” diyerek tepki gösterdi.

2021 yılı, döviz kurlarının, akaryakıt ve gıda fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir yıl oldu. 20 Aralık kur operasyonunun ardından dövizde sert düşüş yaşandı ancak bu durum etiketlere yansımadı. Aksine fiyatlarda rekor artışlar oldu. Öyle ki vatandaşlar artık temel gıda ürünlerini dahi alamaz hale geldi.

FİYATLAR YİNE ARTAR

Kararın ardından marketlerde adeta etiket değiştirme telaşı başladı. Market çalışanları karardan itibaren geceden beri etiketleri güncellediklerini belirtti. Ancak fiyatlarda çok az miktarda düşüş olduğunu, kısa süre sonra geleceğini düşündükleri yeni zamlarla fiyatların KDV düşürülmeden önceki haline yeniden çıkacağını, hatta geçebileceğini söylediler.

Undaki fiyat değişimi 2 lira

– Ekonomistlerin yıllık enflasyonun % 114 olduğunu belirttiği bu pahalılık ortamında KDV indirimi tatmin etmedi. Bazı ürünlerin fiyatlarındaki değişimler ise şöyle oldu: 1 litre riviera zeytinyağı 80.99 liradan 64.99 liraya, 1 litre sızma zeytinyağı 92.99 liradan 74.99 liraya, 4 litre ayçiçek yağı 116.24 liraya, 2 litre ayçiçek yağı 69.74 liraya, 500 gram makarna 8.79 liradan 7.49 liraya, 1 kilo un 11.99 liradan 9.99 liraya, 1 kilo çay 34.99 liradan 29.99 liraya, 30'lu bulaşık tableti 48.99 liradan 37.99 liraya, çamaşır deterjanı 39.99 liradan, 29.99 liraya düştü.

‘KDV indirimi' denetimi de başladı

– Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile Türkiye genelinde marketlerde denetleme başladı. Zabıta ekipleri etiketleri denetlerken vatandaşların aldıkları ürünler için kasada kesilen fişlerde KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği de kontrol edildi.