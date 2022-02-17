Zamlara karşı telefonlarını, hesap makinelerini yaktılar

Eskişehir'de elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki amacıyla eylem yapıldı. Eylemde, yazarkasa yakmak isteyen sivil toplum kuruluşu ve esnafa, emniyet tarafından izin verilmemesi nedeniyle eylemciler hesap makinesi ve cep telefonu yakarak zamlara tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de otel, restoran, lokanta işletmecilerinin, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıımıyla gerçekleşen eylemde, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar protesto edildi.

Eylem, Eskişehir Tepebaşına bağlı Hoşnudiye Mahallesi Ulus Meydanı’nda yapıldı.

Eyleme katılanların yazarkasa yakma taleplerine emniyet tarafından izin verilmemesi nedeniyle eylemde hesap makinesi ve çok sayıda cep telefonu yakıldı.

Yakmak istedikleri ancak izin verilmeyen yazarkasa yerine hesap makinesinin bütün esnafları simgelediği, cep telefonunun gençleri, faturaların kendilerini temsil ettiği belirtildi.

Yakılan hesap makinesi ve cep telefonlarının ardından eyleme katılanlar, ‘İşletmelerde bundan sonra mum ışığında mı hizmet verelim?’ amacıyla mum yakarak tepkilerini ifade ettiler.

‘GÖZLERİMİZDEKİ ÖFKEYİ GÖRÜN’

Eyleme katılanlar, ‘Zamlar geri alınsın’ sloganları atarak, ‘Faturayı size keseceğiz’, ‘Esnaf bu yükü kaldıramaz’, ‘Artık yeter! Elektrik zammı geri çekilsin’, ‘Zam değil soygun’, ‘Zamma zulme son’ yazılı döviz açtı.

Artık öfkeli olduklarını belirten işletme sahibi Deniz Demir, “Sizden ricamız; artık gözlerimizin içine bakın! Gözlerimizdeki öfkeyi artık görün. İnsan gibi yaşamak sizlerin nasıl hakkıysa bizlerin de hakkı” dedi.

“Bu ay herkes 3 tane gazete okudu. Bu gazeteler hangileri? Evlerimize gelen elektrik gazetesi, doğalgaz gazetesi ve marketlerdeki zam gazetesi” diyen Demir, “Bu gazeteler biz istemesek de evlerimize girdi. Bu ay halkımız, ekonominin durumunu gazetelerden okudu.

Bizler bacasız fabrikalarız. Turizm sektörü ve esnafların maliyetlerini bu kadar artırdığınız zaman ülkeye istihdam ve döviz anlamında en büyük geliri sağlayan sektöre bir metrelik bir bıçak sokmuş oluyorsunuz. Sonra KDV’yi yüzde 7 indirdiğinizi söylüyorsunuz. Yani bir metre soktuğunuz bıçağı, 7 santimini çekerek sevinmemizi bekliyorsunuz” diye konuştu.

İŞLETMELERİN ZARARLARI BÜYÜYOR

Kendi içerisinde pek çok alt sektörü barındıran, yüzlerce işvereni ve yüzlerce çalışanı olan ‘Şehrimizin bacasız endüstrisi’, yağmur gibi yağan zamlar ile yok olmaya mahkum hale getirildiğini ifade eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy,

“Zaten pandemi ile iş yerlerinin kapalı kaldığı dönemde, kira iyileştirmesi veya yardım alamayan, yüksek faizli kredilerle ayakta kalmaya çalışan, borç ve kredi batağındaki, esnafımız ve konaklama sektörümüz, enerji giderleri ve her alanda gelen zamlar nedeniyle, daha büyük açmazın içine girmiştir” dedi.

“Çarkların durma noktasına geldiği işletmelerimiz, her geçen gün iş yapamazken, zararları büyümeye devam etmektedir” diyen Akçasoy, “Bizlere gelen şikayetler, sabahtan akşama kadar devam ediyor. Şehrimizin her köşesinden esnaflar, mail atıp, telefon açıyor. Esnafımız ciddi anlamda zorlanıyor. Birçok esnafın elektrik faturası dükkân kirasından fazla. Esnafımız dolap çalıştırmasın mı? Terzi ütüsünü çalıştırmasın mı?” diye konuştu.

‘FAHİŞ ZAMLARI GERİ ALIN’

Bu durumun vatandaşlar için de geçerli olduğuna dikkat çeker Akçasoy, “Elektrik ve doğalgaz faturalarının toplamı ev kiralarını fazlasıyla aşıyor. Vatandaş isyanda. Fırınlar isyanda. Otelciler isyanda. Kasap, balıkçı, yani esnaf isyanda. Daha maaşını alamadan, zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Zaten aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan, emeklilerimiz isyanda” ifadelerine yer verdi.

Akçasoy, “Elektrik şirketlerine iki çift sözümüz var, milletin sırtına çökmeye çalışmayın, tarifeleri derhal gözden geçirin, özellikle düşük gelirli vatandaşlar, çiftçimiz ve esnafımız için bu sorunu çözün. Esnaf şehrimizin omurgasıdır, lokomotifidir. Esnafımızı yalnız bırakmayacağız. İşletmelerimizin ayakta durabilmesi için fahiş zamları geri alın” dedi.

’85 YAŞIMDAYIM, BÖYLE ZAM GÖRMEDİM’

Eylemde söz isteyen 85 yaşındaki emekli Bilal Baydar ise, “Ben 85 yaşındayım. Bugüne kadar çok iktidarlar geldi, geçti. Ben böyle pahalılık, böyle zam hayatımda ilk defa görüyorum” dedi.

Baydar, “Biz emekliler olarak 10 milyona yakın insanız. Bir o kadar da esnaf ve tüccar vardır. Bu devletin asıl patronları bizleriz. İktidarı da muhalefeti de ayakta tutabilecek olan bizlerizKafamızı çalıştırır ve oyumuzu iyi kullanırsak, iyi günler yakındır” ifadeleriyle zamlara tepkisini dile getirdi.

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