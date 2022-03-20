Zelenskiy’den “İsviçre Bankaları’ndaki Rus hesapları dondurulsun” çağrısı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus elitlerin İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulmasını ve Rusya'dan çekilmeyen İsviçre şirketlerin için devletin adım atmasını istedi. İsviçre bankacılık sistemi müşterilere tam gizlilik ve güvenlik sunmasıyla öne çıkıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İsviçre şirketlerini Rusya’da iş yapmayı bırakmaya davet etti ve İsviçre bankalarından Rus oligarklara ait hesapları dondurmalarını talep etti.

Zelenskiy dün yayınladığı bir video mesajında İsviçre halkına video bağlantısı aracılığıyla seslendi. Zelenskiy İsviçre’nin Moskova’ya karşı uygulanan AB yaptırımlarını desteklediğini belirterek İsviçre’yi Rusya’ya karşı daha fazla önlem almaya çağırdı.

Ukrayna lideri konuşmasında, “Bu, Rus devlet aygıtı için, gücün para olduğunu düşünmeye alışmış insanlar için çok şey ifade ediyor” dedi.

‘DEVLET ADIM ATSIN’

İsviçre devletine de seslenen Zelenskiy henüz Rusya pazarından ayrılmamış olan İsviçre şirketlerine baskı uygulanmasını isteyerek İsviçre’yi ek adımlar atmaya çağırdı. Zelenskiy şunları söyledi:

“Henüz Rusya pazarından ayrılmamış tüm İsviçreli şirketler bunu hemen yapsın. Rus savaş makinesine insanlarımızı öldürmesi için tek bir dolar, Frank veya Euro vermemek gerek.

Böylece ülkemize karşı savaş suçu işleyen herkes İsviçre’de, İsviçre gayrimenkulünde ve İsviçre bankalarında hayatın tadını çıkaramayacak.”

Zelenskiy ayrıca, Rusya’dan ayrılmamış olan İsviçreli şirket Nestle’yi de hedef aldı. Ukraynalı lider, “Nesle’nin sloganı, ‘İyi yemek. İyi yaşam.’ ama Rusya’dan diğer Avrupa ülkelerine tehditler olduğunda, hatta nükleer şantaj olduğunda bile ayrılmayı seçmediler” dedi.

BANKALARDAKİ RUS HESAPLARI DONDURULSUN

Zelenskiy, aynı gün video aracılığıyla İsviçre parlamentosu üyelerine yaptığı hitabında da, Ukrayna’daki savaşı başlatmaktan sorumlu Rusların ülkedeli banka hesaplarının dondurulması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, “Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz.” dedi.

İsviçre’de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmek gerektiğini belirten Zelenskiy, “İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz” diye konuştu.

NEDEN İSVİÇRE BANKALARI

İsviçre, tüm dünyada gelişmiş bankacılık sistemi ile tanınıyor. Tümü uluslararası bankacılık sistemine göre çalışan bankalar, dünyanın her yerinden çok sayıda müşteriye hizmet ediyor ve tam gizlilik ilkesini esas alıyor.

Yabancı mevduat hesaplarının güvence altına alınmasını ve gizliliğini destekleyen İsviçre Bankaları’na yönelen yabancılar genellikle önemli varlıkları kamu denetiminden korumak için ya da ağır vergilendirmenin yükünü hafifletmek için İsviçre’yi tercih ediyor.

İSVİÇRE YAPTIRIMLARA DA KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği üyesi olmayan ve dünyadaki birçok kriz ve çatışmada tarafsız kalmasıyla bilinen İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

İsviçre hükümeti tarafından 28 Şubat’ta yapılan açıklamada “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri müdahale dikkate alınarak Federal Konsey 28 Şubat'ta aldığı kararla, AB'nin 23 ve 25 Şubat tarihlerinde açıkladığı yaptırım paketlerini uygulamayı kabul etti” denilmişti.

Ayrıca İsviçre Federal Konseyi Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya aldı. Yapılan açıklamada “Federal Konsey, bu kararlarını verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy: Rusya 90'lara geri dönecek