Zengin daha zengin yoksul daha yoksul oldu

Türk genci son 5 yılda kötüye gittiğimizi söylüyor. Türkiye’de gençlerin yüzde 55’i, “özgür ve çeşitliliği destekleyen, herkese eşit fırsat sağlanan bir ortamda yaşamadığını” düşünüyor. 27 ülkeyi kapsayan global araştırmada Türkiye, gençlerinin Brezilya’dan sonra kendini en az özgür ve eşitlikçi bir ortamda hissettiği ülke.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Araştırmada gençlere ülkelerindeki en büyük sorunun ne olduğunu düşündükleri de soruldu. Türk gencinin ülkemizde en yaygın sorun olduğunu düşündüğü konu yüzde 44 ile “Zengin daha da zenginleşirken fakir daha fakirleşiyor” oldu.

“KÖTÜYE GİDİYORUZ”

ABD merkezli global eğitim kuruluşu Chegg.org'un 21 ülkede Nisan 2022'de gerçekleştirdiği araştırmada gençlere “Ülkeniz 5 yıl öncesine göre yaşamak için daha iyi mi daha kötü bir ülke mi” diye de soruldu. Türkiye'den gençlerin yüzde 62'si bu soruya “5 yıl öncesine göre daha kötü” yanıtı verdi. Türkiye'yi sadece Arjantin geçebildi.

Türk gençliği, borçlu ve stresli

– Araştırma Türkiye'den gençlerin yüzde 58'inin pandemi sürecinde akıl sağlığında sorun yaşadığını da ortaya koyuyor. Bu yüzde 58'in yüzde 87'si geçtiğimiz iki yılda stres ve anksiyete artışı yaşadığını belirtti.

– Türkiye'de gençlerin yüzde 39'u banka kredisi ya da eğitim kredisi alarak borçlu.

– 10 gençten biri pandemi sürecinde uzaktan eğitimde siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti.