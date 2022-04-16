Zengine ödedikleri kur korumayı yoksulun hesabına yazdılar

Zenginin bankadaki parasını kur artışına karşı korumak için bütçeden ödedikleri 11.7 milyar lirayı yoksullarla çiftçilere yapılan yardım kalemine yazdılar.

Erdoğan SÜZER

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Gösterge niteliğindeki faizi düşük tutma pahasına bankada parası olanlara ödenen kur garantisi desteği bütçe açığını patlattı.

Bankalardaki mevduat hesaplarının kur artışlarına karşı korunması için mart ayında halkın bütçesinden 11 milyar 700 milyon 437 bin lira para ödendi.

Faiz ve örtülü ödenek harcamalarının da artmasıyla sadece mart ayı bütçe açığı 69 milyar liraya ulaştı.

Hükümet, 11.7 milyar liralık devasa kur koruma ödemesini bütçenin faiz giderleri yerine ‘hanehalkına ve işletmelere yapılan transferler' kalemine yazdı.

Daha önce kamu özel ortaklığı (KÖİ) adı altında müteahhitlere yapılan devasa ödemeler de yine hanehalkı başlığıyla bütçe içine gizlenmeye çalışılmıştı.

YOKSULA 4.3 MİLYAR ZENGİNE 11.7 MİLYAR

Kur koruma ödemelerinin yapıldığı ‘Hanehalkına ve İşletmelere Yapılan Transferler' kaleminden yoksul aileler, muhtaçlar, öğrenciler, engelliler, çiftçiler ve hayvancılarla istihdam ve üretim yapan yatırımcılara çeşitli destek ödemeleri yapılıyor.

Bankalardaki paraları kur artışına karşı korunan varlıklı kesime mart ayında 11.7 milyar lira ödeme yapılan bu kalemden, halkın en yoksul kesimine 196 milyon lira barınma desteği, 6.6 milyon lira da yiyecek desteği ödemesi yapıldı.

Aynı kalemden öğrencilere 883 milyon lira burç ve harçlık, parasız yatılı öğrencilere 143 milyon lira pansiyon desteği, sosyal güvencesi olmayan yoksulların SGK primi için de 507 bin lira para ödendi.

Yoksullara toplamda 4.3 milyar liranın ödendiği bu kalemden çiftçiye 4.6 milyarı mazot ve gübre olmak üzere toplam 6.1 milyar lira ödeme yapıldı.

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