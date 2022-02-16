Ziraat Bankası’nın sermayesi TVF tarafından ödenmek üzere artırılacak

Ziraat Bankası'nın sermayesinin, tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi (TVF) tarafından nakden ödenmek üzere 21.8 milyar TL artırılarak 34.9 milyar TL'ye yükseltilecek.

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Ziraat Bankası’nın dün akşam açıkladığı bilonço dipnotlarında, sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.

Buna göre Ziraat Bankası’nın sermayesinin, tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi (TVF) tarafından nakden ödenmek üzere 21.8 milyar TL artırılarak 34.9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

51 MİLYAR TL’YE YAKIN DESTEK

Geçen haftalarda Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) TVF’den toplam 28.3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıklamışlar; ardından da Emlak Katılım Bankası TVF’den 500 milyon TL tutarında ilave ana sermaye niteliğinde kredi temin edeceğini açıklamıştı.

Böylece kamu bankalarına TVF üzerinden 51 milyar liraya yakın bir sermaye desteği sağlanmış olacak. (REUTERS)



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