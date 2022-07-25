Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampusu yıkılıp yeniden yapılacak

Sarıyer Rumelihisarı’nda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ndeki riskli yapılar yeniden inşa edilmek üzere yıkılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı imar planı değişikliğine göre 55 bin metrekarelik üniversite arazisinin kuzeyi tamamen öğrenci yurtlarına, güneyi ise eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ayrılacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde bulunan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kuzey Kampüsünün yer aldığı alan için hazırladığı plan değişikliği teklifi, İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun görüldü. Bakanlık planları itirazları için askıya çıkardı.

ARAZİ HAZİNEYE AİT

Plan değişikliği teklifi dosyasında yer alan bilgilere göre mülkiyeti hazineye ait olan BÜ'ye tahsisli üniversite arazinin 55 bin metrekaresi kampus olarak kullanılıyor. 3 emsal ile 166 bin metrekare inşaat alanına sahip arazide kullanılan inşaat alanı 99 bin 661 metrekare. Geriye kalan kullanılabilir net inşaat alanı da 66 bin 442 metrekare.

2013'DE RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ

Planlama alanı içerisinde yer alan; Kare Blok ile YADYOK-II binası, Abdullah Kuran Kütüphanesi, Turgut Noyan binası, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2013 yılında “Riskli Yapı” olarak belirlendi.

Riskli yapılar haricinde kampüs genelinde “Deprem Performans Analizleri” hazırlandı. Plan açıklama raporunda “Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde, ‘Riskli Yapı' ilan edilen yapıların yanında yapım yılı ve tekniği itibariyle benzer nitelikli yapılar yer almaktadır. Bu bağlamda mevut yapıların olası afetlere dayanıklı bir şekilde yenilenmesini sağlamak amacıyla öncelikli yapılan dönüşüm planı hazırlanmıştır. Yıkılıp yenilenmesi gereken yapılarda yer alan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi açısından, ilgili yapılar kademeli olarak yeni yapılara taşınacak eski yapıların yıkılıp yenilenmesi sağlanacaktır” denildi.

HANGİ BİNALAR YIKILACAK?

Raporda verilen bilgilere göre Kare Blok'ta yer alan faaliyetler ile teknolojik ürün ve diğer donanımlar, yıkılıp yeniden yapılacak olan laboratuvar binasına taşınacak.

Taşınmanın ardından Kare Blok yenilenecek. Yadyok-II binasının yıkılıp yeniden yapılabilmesi için mevcut faaliyetler ile eğitim öğretim etkinlikleri başka kampüslere taşınacak. Yadyok- II ile Kuzey Park binasının yerine öğrenci yurdu inşa edilecek. 2. yurt binası öncelikli yapısal dönüşüm planı kapsamında alanın kuzeyindeki barınma alanlarına taşınacak. Yurdun yerine eğitim, öğretim ve araştırma kullanımında olacak yapılar inşa edilecek.

GEREKÇE: RİSKLİ YAPILARIN YENİLENMESİ

Raporda, planlama alanında yer alan yapıların büyük ölçüde fiziksel ömrünü tamamlamış olup, olası afetlere dayanıklı olarak yenilenmesi ve bu sırada yerleşke bütünlüğünün planlı olarak sağlanabilmesi amacıyla plan değişikliği teklifinin hazırlandığı kaydedildi.

Raporda “Riskli Yapı, kararı alınmış ve acilen yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken yapıların rezerv alan olarak kullanılarak mevcut yapılaşma şartlarının korunması ve inşa faaliyetleri sırasında üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve barınma faaliyetinin sürdürülebilmesi amacıyla mevcut yapılarda güçlendirme gibi işlemlerinin yapılabilmesi için yapılaşmış alanın mevcut imar yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Plan değişikliği gerekçesi, öncelikli olarak riskli yapıların yenilenmesidir. Bu doğrultuda yerleşke alanının kuzeyi tamamen öğrenci yurtlarına güneyi ise eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine ayrılması planlanmaktadır” denildi.

6 KAT SINIRI

Gerek yeni açılan bölümler gerekse üniversite stratejik planı ve gelişen eğitim- öğretim altyapı ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanı içerisindeki bina yüksekliği 6 kat olarak belirlendi. Fonksiyonlarda ve yapılaşma oranlarında değişiklik yapılmadı. Ayrıca plan onama sınırları dışında kalan mülkiyeti İBB'ye ait olan 976 ada 1 parselin bir kısmı, “Üniversite” alanında kalmasının uygulamada sorun oluşturmaması için İBB Emlak Müdürlüğü'nden alınan kurum görüşü doğrultusunda “Konut Alanı” fonksiyonuna alındı.

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