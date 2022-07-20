Çin’de konut sektörünü etkisi altına alan mortgage boykotu büyüyor

Çin'de gayrimenkul projelerin tamamlanmamasını protesto eden konut müşterilerinin başlattığı boykot büyüyor. Son olarak ödemelerini alamayan tedarikçiler de emlak şirketlerini boykot etmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de mortgage boykotu yayılıyor. Ülkede mortgage kredisi alan kişilerin tamamlanmamış projeler nedeniyle borçlarını ödemeyi reddetmesinin ardından şimdi de sektöre tedarikte bulunan şirketler ödemelerini durdurma kararı aldı.

Ülkede tamamlanması geciken konut projelerine yatırım yapan Çinlilerin geçtiğimiz hafta mortgage ödemelerini yapmayarak boykot süreci başlatması ülkedeki konut sektöründe büyük paniğe sebep oldu. Boykot Çin genelinde 80 şehirde en az 230 projeyi etkiledi.

TEDARİKÇİLER DE KATILDI

Müşterilerin yaptığı boykota ödemelerini alamadığı gerekçesiyle konut firmalarına ürün sağlayan tedarikçi şirketler de katıldı.

Tedarikçiler aralarında Evergrande’nin olduğu şirketlerden ödeme alamadıkları için kendi ödemelerini yapamamaktan şikayetçi.

ÇİN YENİ ÖNLEMLER HAZIRLIYOR

Çin’deki yetkililer ise protestoların yayılmasını durdurmak amacıyla yeni önlemler hazırlıyor. Bloomberg’te yer alan habere göre Çin, mağdur olan ev sahiplerinin ödemelerini ceza almaksızın geçici olarak durdurmalarına izin vermeye hazırlanıyor.

Bu plan yerel yönetimler ve bankaların da dahil olduğu geniş bir planın parçası olarak görülüyor.

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